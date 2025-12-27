Warriors exploran un importante intercambio por el pívot 10 veces All-Star

El guerreros del estado dorado He pasado la primera parte de la temporada buscando claridad.

Con 16-15, Golden State se ubica justo por encima de .500, competitivo la mayoría de las noches pero claramente por debajo del estándar establecido por los verdaderos contendientes de la Conferencia Oeste. A pesar de seguir apoyándose en la experiencia de Esteban Curry, Jimmy mayordomoy Draymon VerdeLos Warriors han luchado por establecer un control constante en la pintura en ambos extremos de la cancha.

Esa realidad ha dado forma silenciosamente a la forma en que la directiva está evaluando posibles cambios en la plantilla.

Y según un experto de la liga, Golden State puede estar explorando uno de los mayores cambios disponibles.

Warriors vinculados a Anthony Davis por Chris Haynes

Chris Haynes, experto en la NBA reveló que los Warriors han discutido lo que se necesitaría para perseguir Antonio Davislo que indica cuán agresivamente la organización está examinando opciones para remodelar su zona de ataque.

Haynes: Warriors contemplan cambiar por Anthony Davis; Golden State probablemente tendría que involucrar a un tercer equipo para interesar a los Mavs.

Haynes que el enfoque de Golden State se ha centrado en agregar un ancla defensiva que pueda elevar inmediatamente el techo del equipo:

«Me dijeron que los Warriors están contemplando presentar un caso para adquirir a Anthony Davis». Haynes dijo. «Están buscando a un hombre grande, un gran hombre que corra el aro y que pueda proteger la pintura y ser una amenaza de globo».

Haynes tuvo cuidado de señalar que cualquier acuerdo sería complejo.

El Mavericks de Dallasañadió, no están especialmente motivados por el actual conjunto de activos de Golden State, lo que hace poco probable un intercambio directo entre dos equipos.

«Si los Warriors quieren hacer una verdadera jugada con Anthony Davis», Haynes dijo«Probablemente tendrían que adquirir más activos o involucrar a otro equipo».

Ese marco coloca la idea firmemente en territorio exploratorio. Aún así, el hecho de que se esté discutiendo refleja la urgencia detrás de las evaluaciones internas de Golden State.

Chris Haynes: (Los Warriors están) contemplando presentar un caso para adquirir también a Anthony Davis. Dallas no estaba tan fascinado con lo que Golden State tiene en sus libros… probablemente tendrían que adquirir más activos o involucrar a otro equipo”.

Por qué Golden State está explorando la posición central

Los problemas de Golden State no han sido sutiles.

Los Warriors han luchado por proteger consistentemente el aro, controlar los rebotes defensivos y generar una ofensiva interior fácil cuando los tiros desde el perímetro se agotan. Esas brechas se han vuelto más pronunciadas contra oponentes más grandes y físicos.

Davis, cuando está sano, aborda todas esas preocupaciones a la vez.

En acción limitada esta temporada, el jugador de 32 años ha seguido produciendo a un alto nivel, promediando más de 20 puntos y rebotes de dos dígitos mientras ancla las defensas con su longitud e instintos. Su capacidad para terminar por encima del aro, defender múltiples posiciones y operar sin un uso intensivo encajaría naturalmente con la gravedad de Curry y la forma de jugar de Green.

Desde el punto de vista del baloncesto, el atractivo es obvio.

Desde el punto de vista de la durabilidad, el riesgo es igualmente claro.

El perfil de riesgo que aceptaría Golden State

Cualquier conversación que involucre a Davis comienza con la misma realidad.

Disponibilidad.

Pero para Golden State, el riesgo va más allá de la salud. Corta la estructura de la plantilla y obliga a tomar decisiones que la organización ha retrasado durante años.

Jonathan Kuminga se sienta en el centro del mismo. En toda la liga, el 15 de enero es ampliamente visto como el momento en el que su capítulo con los Warriors finalmente puede cerrar. Su contrato no es sólo mueble. Es esencial. En 2025-26, Kuminga obtendrá una Salario base de 22,5 millones de dólares.una figura que inmediatamente se convierte en la base de cualquier búsqueda seria de un jugador de máximo nivel.

amigo hield ayuda en los bordes. Su contrato de 9,2 millones de dólares en 2025-26 se pueden superponer. Pero incluso juntos, esos contratos están muy lejos de los de Davis. Salario de 54,1 millones de dólares.

Ahí es donde el riesgo se agudiza.

Para que las matemáticas funcionen, Golden State tendría que incluir uno de sus pilares. No hay ninguna solución. Sin contabilidad creativa. Sin aterrizaje suave.

Sólo una elección.

La decisión que definiría el rumbo de los Warriors

A partir de ahí, se vuelve filosófico.

¿Es Butler la pieza que se mueve? Es el segundo jugador mejor pagado de la plantilla, una presencia de calibre All-Star y sigue siendo el anotador secundario más claro del equipo detrás de Curry. Los Warriors lo contrataron para ampliar esta ventana. Moverlo ahora sería un giro dramático, pero preservaría la asociación Curry-Green y al mismo tiempo agregaría una nueva piedra angular para perseguir un título más.

¿O la opción más difícil finalmente se vuelve realidad?

Lo verde sigue siendo fundamental, pero el declive ya no es teórico. Sus limitaciones ofensivas han ajustado las alineaciones. Su reciente estallido en la banca con Steve Kerr Fue otro momento controvertido de Draymond en una carrera llena de ellos. Por primera vez, la idea de que Green sea incluido en un acuerdo importante parece posible y no intocable.

Aún así, la historia tiene peso.

Curry, Green y Kerr han compartido demasiado como para limitar una decisión como esta a limitar únicamente las matemáticas. Cualquier medida que involucre ese núcleo requeriría una alineación total, no sólo una lógica sobre el papel.

Ésa es la apuesta que tienen por delante.

Un nuevo trío formado alrededor de Curry, Butler y Davis. O una remodelación que mantenga unidos a Curry y Green mientras redefine todo lo demás.

Por qué esto se ajusta a la realidad de los Warriors en este momento

El término medio ha seguido su curso.

Desde el título de 2022, Golden State ha intentado cruzar los plazos. No reconstruir. No comprometerse del todo. Tres temporadas de pequeños ajustes sin impulso.

El resultado es exactamente donde están ahora.

El curry sigue siendo de élite. Eso exige urgencia. Pero la urgencia no elimina el riesgo. Lo reformula.

Un movimiento para Davis sería el compromiso más claro posible para maximizar lo que queda. Dominio defensivo. Gravedad de los playoffs. Un verdadero éxito cuando está sano.

Pero también duplicaría la volatilidad.

El historial de lesiones de Davis no es una nota a pie de página. Es el costo de la entrada. Y los Warriors deben decidir si vale la pena arriesgarse o si el juego más inteligente gira hacia estrellas más jóvenes y duraderas que aún elevan el techo sin sufrir las mismas desventajas. A los jugadores les gusta Michael Porter Jr. o Trey Murphy Puede que no ofrezcan el impacto máximo de Davis, pero reducen el margen de colapso.

Después de años de oscilar entre caminos, Golden State se acerca a un momento en el que dudar ya no es una opción. Cualquiera que sea la dirección que tomen, dirá todo sobre cómo ven lo que queda de la era de Stephen Curry.