Warriors ‘desmotivado’ para intercambiar Jonathan Kuminga a Top Prement

El interés mutuo entre el Reyes de sacramento y Jonathan Kuminga está ampliamente documentado. Aún así, el Guerreros de Golden State Según se informa, no se sienta obligado a comerciar con su agente libre restringido a su rival de la División del Pacífico.

De acuerdo a Brett Siegel de ClutchpointsLos Warriors han cerrado todas las conversaciones de firma y comercio con los Kings, principalmente debido al paquete ofrecido por Sacramento, que incluye Malik Monk y una selección de primera ronda protegida en 2030.

«Incluso si los Kings eliminaran por completo las protecciones de esta selección, Golden State permanecería desmotivado para hacer tal oficio», escribió Siegel el 11 de agosto.

“El intercambio de Kuminga por Monk Straight Up Hard Caph a los Warriors en el primer delantal, y la única forma en que podrían prevenir eso es intercambiar a Buddy Hield o Moses Moody también.

«Los Warriors no quieren cambiar a ninguno de los jugadores en una propuesta de firma y comercio que involucra a Kuminga esta temporada baja, dijeron fuentes a Clutchpoints. [Sam] Amick también confirmó la noción de que Hield y Moody permanecerán con los Dubs ”.

Los reyes siguen siendo el mejor pretendiente

El informe de Siegel agregó que fuera de los Kings, «no hay ningún movimiento en nada con respecto a Kuminga», con Golden State no entreteniendo ninguna oferta de otros equipos.

«La oferta de Phoenix Suns presenta menos valor que la de los Kings, y no hay otro equipo que haya presentado una propuesta firme para Kuminga esta temporada baja», agregó.

Según los informes, Kuminga y su campamento han «seguido señalando» que quieren un nuevo comienzo y que no tienen absolutamente ningún deseo de regresar a los Guerreros. Mientras que los reyes, las redes, los soles y el calor han expresado interés en Kuminga en varios puntos, Kuminga está mirando un traslado a Sacramento, según Marc J. Spears de ESPN.

«Él quiere ir [to Sacramento]», Informó Spears el 30 de julio» Los Kings están ofreciendo un punto de partida, como el delantero de poder, al lado de Keegan Murray y [Domantas] Sabonis. «

Spears agregó que Kuminga tomó su decisión después de una llamada de zoom con el GM de los Kings, Scott Perry, el asistente GM BJ Armstrong y el entrenador en jefe Doug Christie.

«Está adentro. Quiere ir allí, pero a los guerreros no les gustan los primeros [pick being offered]. «

¿Guerreros le interesan a Josh Giddey?

Durante la última semana más o menos, varios expertos han sugerido que los Warriors pueden estar interesados en lograr una firma y comercio que involucra al guardia de los Bulls, Josh Giddey, quien también es un agente libre restringido y encerrado en una disputa por contrato con su equipo.

Sin embargo, Siegel vertió agua fría en esos informes, señalando que los Guerreros no están buscando activamente un acuerdo para Giddey, sino que han expresado interés.

«Aunque el interés de otros equipos puede existir, los Warriors no están persiguiendo activamente a Giddey en esta temporada baja, confirmaron fuentes de equipo de ambas organizaciones. Los Bulls no han mantenido conversaciones de firma y comercio con los Dubs con respecto a Giddey y Kuminga, un escenario que sería muy difícil para ambos equipos resolver financieramente», escribió Sigel.

El informante de la NBA Jake Fischer informó En el «Notebook Insider» de Bleacher Report, el 7 de agosto, que los Warriors estarían interesados, «dependiendo de cómo las maquinaciones pudieran ir en algún tipo de Josh Giddey-Jonathan Kuminga Sign-and-Trade».