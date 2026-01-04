Warren Buffett revela por qué los niños nacidos en EE. UU. son la generación más afortunada

Jacarta – afirma el legendario inversor Warren Buffett niño-niños nacidos en los Estados Unidos (COMO) actualmente como generación mayoría afortunado en la historia. Esta afirmación del jefe de Barkshire Hathaway se refiere a la fortaleza del sistema económico de mercado estadounidense que, según él, es capaz de crear riqueza y oportunidades intergeneracionales.

Buffett transmitió esta opinión en su carta anual a los accionistas de Berkshire Hathaway Inc. en 2016. Buffett dijo que los logros económicos de Estados Unidos han superado con creces las expectativas de los fundadores del país gracias a una combinación de talento humano, inmigrantes ambiciosos y un fuerte Estado de derecho.

Buffett llamó a los primeros fundadores estadounidenses pioneros que se atrevieron a correr riesgos porque lograron construir un sistema capaz de liberar el potencial humano. Según él, este sistema seguirá funcionando en el futuro porque se basa en la innovación y la abundancia de capital.

«La creación de esta economía seguirá produciendo una riqueza cada vez mayor para nuestros descendientes (estadounidenses) en el futuro. Repetiré lo que he dicho en el pasado y lo repetiré en los años venideros: ‘Los bebés nacidos hoy en Estados Unidos son la generación más afortunada de la historia'», escribió Buffett, citado por Yahoo Finance el domingo 4 de enero de 2025.

Ilustración de niños felices jugando

Por un lado, Buffett no niega que muchos ciudadanos estadounidenses todavía dependen de la deuda para comprar casas, automóviles y otros activos. Sin embargo, Buffett cree que este comportamiento no erosiona la riqueza nacional en general.

Explicó que cuando alguien no paga sus obligaciones, la propiedad de los activos generalmente se transfiere a una institución financiera estadounidense y luego se revende a compradores nacionales. Citó la afirmación de Gertrude Stein de que el dinero siempre está ahí, sólo que los bolsillos se mueven.

«La riqueza de nuestra nación permanece intacta», dijo Buffett.

Buffett también destacó que el Tío Sam, pionero, había construido universidades líderes, centros médicos de talla mundial, fábricas altamente productivas, millones de hogares y vastas tierras agrícolas. Según él, todos los logros son prueba del éxito del sistema económico estadounidense.

«Todo esto representa una ganancia neta para los estadounidenses en comparación con la tierra estéril, los edificios primitivos y la producción mínima de 1776», continuó.