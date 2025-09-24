Warren Buffett lanzó todas sus acciones en BYD después de 17 años, ¿qué pasa?

Yakarta, Viva – Propiedad de la empresa Warren Buffett, Berkshire Hathaway Energía, venda toda la propiedad existencias Byd. El legendario avance de los inversores terminó inversión 17 años con el valor del crecimiento de las acciones más de 20 veces durante ese período.

Según los informes, las empresas involucradas en el sector energético atrajeron todas las inversiones de los productores de vehículos eléctricos chinos el domingo 21 de septiembre de 2025. Esta acción de venta sigue una reducción de 225 millones de acciones en 2022 cuando las acciones de BYD aumentaron más de veinte veces.

Las ventas realizadas por Buffett elevaron el precio de la acción de BYD hacia un 41 por ciento. Como resultado, el valor de mercado aumentó a US $ 9 mil millones en el trimestre II-II 2022.

Hasta junio de 2025, Buffett a través de su compañía había vendido casi el 76 por ciento de la propiedad de acciones de BYD. De modo que solo alrededor del 5 por ciento de las acciones quedan o alrededor de 54 millones de acciones.

Citado de CNBC InternacionalEl portavoz de Berkshire Hathaway Energy confirmó que había vendido todas las acciones de BYD. Los lectores de Buffett Watch explicaron que las ventas continuaron después de que la propiedad de las acciones cayó por debajo del 5 por ciento de los años y el valor de inversión se convirtió en cero al 31 de marzo de 2025.

Para obtener información, la compañía Buffett comenzó a invertir en BYD en 2008 comprando alrededor de 225 millones de acciones o equivalente al 10 por ciento de las acciones en ese momento. Esta compra masiva por insistencia de Charlie Munger.

Mientras The Buffett Company tenga un BYD acciones de casi dos décadas, manteniendo los aumentos de precios en alrededor del 3,890 por ciento. Basado en el monitoreo VIVALas acciones de BYD se negociaron a un precio de US $ 13.62 o disminuyeron 2.85 por ciento.

https://www.youtube.com/watch?v=iont3ixqgks