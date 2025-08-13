Warner Chappell Nashville nombra al presidente de Austen Adams

Música de Warner Chappell Publishing ha nombrado a Austen Adams Presidente de su operación de Nashville, anunció hoy la compañía. Informará a los copresidentes de Warner Chappell, el CEO Guy Moot y la COO Carianne Marshall, a partir del 15 de septiembre.

Adams se une a la compañía Powerhouse Entertainment Big Loud, donde se desempeñó como director de operaciones de sus divisiones editoriales y de etiquetas durante seis años, trabajando con artistas como Morgan Wallen, Hardy, Miranda Lambert, Ernest y Stephen Wilson Jr., entre muchos otros. Según el anuncio, Adams desempeñó un papel clave en el crecimiento explosivo de esa compañía, que vio a su personal expandirse de 30 a 100 personas y sus compositores, incluidos los cofundadores Craig Wiseman y Joey Moi, anotar 90 éxitos No. 1 y tres premios Grammy. La carrera de dos décadas de Adams también incluye roles en la gestión de artistas y 15 años como abogado de entretenimiento.

Asume el papel previamente ocupado por ex presidente-CEO Ben Vaughnquien falleció en enero.

En una declaración conjunta, Moot y Marshall dijeron: «Austen es un acto de clase, con relaciones confiables en toda la industria y una comprensión holística tanto de lo creativo como del comercial. Dada nuestra asociación exitosa y exitosa con Austen, Seth y el gran equipo fuerte, este es un movimiento muy natural tanto para él como para nosotros. Estamos entusiasmados con lo que le dará a Warner Chappell y la comunidad de la Canción de nuevo, mientras que la cultura de la cultura de la cultura de» se encuentra de nuevo en la cultura de la cultura de la cultura de la cultura, mientras que se encuentran de nuevo en la cultura de la cultura, mientras que se encuentran de nuevo en la cultura de la cultura de la cultura, mientras que se encuentran de nuevo en la cultura de la cultura, mientras que se encuentran de nuevo en la cultura de la cultura de la cultura de la cultura. Oportunidades. Ben VaughnEl legado se llevará al futuro «.

Adams dijo: «Siempre he creído que las canciones y los compositores son el alma de nuestro negocio. Por eso he sido un admirador desde hace mucho tiempo de lo que Ben Vaughn y el equipo de Warner Chappell han construido. Estoy profundamente honrado de ser confiado por ser liderado por el próximo capítulo, juntas, campeones de la creatividad, y ayudaremos a todos los bigswriters a compartir sus visiones de manera atrevida e impactante. Agradezcan a los que se agradecen a los chicos y a CARIANNE, defenderemos su confianza, y ayudaremos a todos a todos a todos a todos a todos a todos a los que a todos, a todos los bigotadores, a todos los bigship a compartir a todos, a todos los bigüys, a los grandes, y a los que confían en los cuentos, y a los que le acompañan a todos, a todos los cuentos, y a los que los bigshits, y los bigshiters a los que sean a la gran cantidad, a los grandes, lo que acompañe a los que confían en los grandes. Seth, Craig y Joey, por su fe y apoyan estos últimos seis años «.