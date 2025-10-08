Warner Bros. renueva a los jefes de cine Michael De Luca y Pamela Abdy

Hace unos meses, Hollywood estaba convencido de que Michael De Lucas y pamela abdy estaban a punto de ser despedidos como codirectores de Warner Bros. Pictures. Qué diferencia pueden hacer unos cuantos golpes y una remontada dramática.

El miércoles, el jefe de Warner Bros. Discovery David Zaslav confirmó en una nota interna al personal que los contratos de De Luca y Abdy se renovarían por un período de tiempo no especificado.

“Cuando llegué por primera vez al estudio, entre mis objetivos clave estaban volver a comprometer esta histórica compañía con sus raíces teatrales, renovar el papel de larga data de Warner Bros. como hogar de los mejores narradores del mundo y restablecer este estudio icónico en su posición como líder de la industria en términos de calidad y éxito de taquilla”, escribió Zaslav. «Traer a Mike y Pam para liderar este equipo fue un paso importante para lograr esos objetivos, y estoy emocionado de compartir con ustedes que hemos renovado su acuerdo para permitirles continuar el trabajo estelar que ellos y este equipo harán durante los próximos años llevando las mejores películas a los cines de todo el mundo».

Zaslav, que supuestamente había estado entrevistando a los sustitutos de De Luca y Abdy a principios de este año tras fracasos como “Joker 2” y “Mickey 17”, elogió al dúo por “superar los 4.000 millones de dólares en la taquilla mundial con sólo 11 películas”. La suerte de la pareja pronto cambió con el lanzamiento de éxitos de taquilla como “A Minecraft Movie”, que recaudó casi mil millones de dólares, así como éxitos de la época como “Sinners” y “Weapons”. Este año, nueve de las películas del estudio debutaron en el primer lugar de la taquilla mundial. No todo ha sido un éxito comercial. «Una batalla tras otra», el thriller políticamente cargado de Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio, ha recibido críticas, pero su recaudación global de poco más de 100 millones de dólares es una decepción en comparación con su presupuesto de 130 millones de dólares.

Si hubo algún resentimiento por tener que retorcerse en el viento mientras Hollywood especulaba sobre su destino, Abdy y De Luca no lo traicionaron en su propia nota al personal.

“Sabíamos desde nuestro primer encuentro con David que su visión inquebrantable, su liderazgo y su determinación de ser un destino para cineastas con visiones singulares llevarían a Warner Bros. a regresar a sus principios fundacionales de hacer películas valientes, entretenidas y dignas del cine para audiencias de todas las edades”, escribieron. «Tenemos el privilegio de hacer este trabajo gracias al apoyo y la confianza que ha depositado en nosotros y en todos ustedes. No podríamos estar más emocionados de liderar este equipo mientras presentamos una emocionante lista de películas en los próximos años y continuamos haciendo de cada experiencia cinematográfica un evento digno del escudo de Warner Bros.».

Más por venir…