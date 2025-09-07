Warner Bros. hace que el historial de taquilla después de 7 películas se abra por encima de $ 40 millones

Hable sobre una racha de taquilla de miedo.

«The Conjuring: Últimos ritos,» cual obtuvo un lanzamiento de la mejor franquicia de $ 83 millones a nivel nacional y $ 187 millones a nivel mundial durante el fin de semana, ha extendido una carrera teatral épica para Warner Bros. como el séptimo lanzamiento consecutivo para abrir por encima de $ 40 millones. Ningún otro estudio ha logrado ese nivel de consistencia en la taquilla.

Después de un terrible tramo teatral con trapos como «Joker: Folie A deux» de 2024 y «Mickey 17» de este marzo y «The Alto Knights», las fortunas de Warner Bros. comenzaron a recuperarse con la adaptación de videojuegos de April «A Minecraft Movie» (debut de $ 162 millones). El cambio de estudio del estudio continuó con Ryan Coogler y el thriller vampiro de Michael B. Jordan «Sinners» ($ 48 millones), seguido de un cuarteto de ofertas de verano, «Final Destination Bloodlines» ($ 51.6 millones), «F1: la película» ($ 57 millones), «Superman» ($ 125 millones) y el director de Horror Myder «($ 57 millones) ($ 125 millones) y el Director de Horror Myster» ($ 43. millón).

Lo que es aún mejor es que todas esas películas lograron quedarse más allá del fin de semana de apertura, un destino que varios lanzamientos importantes no lograron recientemente. (Disney’s “The Fantastic Four: First Steps” and “Thunderbolts,” for example, dropped steeply after promising debuts.) “A Minecraft Movie” is the studio’s biggest earner of the year with $957 million globally, followed by “F1” (which Warner Bros. distributed for Apple) with $617 million, “Superman” with $613 million, “Sinners” with $366 million, “Final Destination: Bloodlines «con $ 307 millones y» armas «con $ 245 millones y contando.

«Warner Bros. está teniendo una carrera fantástica», dice el analista David A. Gross de Franchise Entertainment Research. «El estudio tomó decisiones sobresalientes y asumió grandes riesgos creativos, y están dando sus frutos».

En la primavera, la épica de ciencia ficción de Bong Joon Ho «Mickey 17» con Robert Pattinson, así como el drama criminal dirigido por Robert de Niro, «The Alto Knights», había retrasado el estudio al menos $ 110 millones en pérdidas. Pero la alineación restante ha entregado algunos márgenes de ganancias envidiables. Caso en cuestión: se espera que los «pecadores» generen alrededor de $ 60 millones en ganancias teatrales; «Superman» alrededor de $ 125 millones; «Destino final: líneas de sangre» aproximadamente $ 75 millones; «Armas» alrededor de $ 65 millones (y contando), según individuos conocedores. Por «F1», a Warner Bros. se le pagó una tarifa de distribución plana, así como un porcentaje de ingresos en línea con ciertos puntos de referencia de taquilla, lo que resultó en ganancias teatrales de aproximadamente $ 34 millones. Warner Bros. declinó hacer comentarios. Una información privilegiada de Studio disputó estas cifras sin proporcionar números específicos; La fuente agregó que Warner Bros. ha obtenido aproximadamente $ 600 millones en ganancias teatrales combinadas de un año hasta la fecha antes de contar la última «conjuración».

Gracias al dramático cambio, los copresides del grupo de películas de Warner Bros. Michael de Luca y Pam Abdy están completamente fuera del asiento caliente. Ese no era el caso hace unos meses, dada la serie de desastres de taquilla de finales de 2024 y principios de 2025. Al lidiar con un flujo constante de titulares sobre si De Luca y Abdy mantendría sus trabajos, el dúo expulsó al jefe de marketing del estudio, Josh Goldstine, y al jefe de distribución internacional de Andrew Cripps. La sorpresa de la sorpresa solo se sumó a una creciente sensación de incertidumbre en el estudio.

«Los estudios se calientan y los estudios se enfrían», agrega Gross. «Justo antes de esto, resistieron una carrera larga y mala. No durará para siempre. Espero que recuerden esto [run] Cuando van a un bistec frío. Eso también sucederá; siempre lo hace «.

Esas victorias descomunales quitarán un poco de presión a la próxima Big Warner Bros. Gamble, la épica «One Battle Afher» de Paul Thomas Anderson, que se estrena más tarde en septiembre. Esa película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, costó al menos $ 130 millones para producir y requiere aproximadamente $ 300 millones para el equilibrio en la taquilla. Para el contexto, la película de mayor recaudación de Anderson es el Western «There Will Be Blood» de 2007, que ganó $ 76.4 millones a nivel mundial.

«One Battle After Otro» será el lanzamiento final del año del estudio. Luego, en 2026, Warner Bros. entregará el remake de «Wuthering Heights» de Emerald Fennell con Margot Robbie y Jacob Elordi, la directora de $ 80 millones del director de $ 80 millones «Frankenstein» The Bride «y dos aventuras de DC en» Supergirl «y» Clayface «. También están Anne Hathaway y Ewan McGregor, el thriller original de ciencia ficción «Flowervale Street», la secuela de videojuegos «Mortal Kombat II», una película sin título del director de «Birdman», Alejandro G. Iñárritu y Star Tom Cruise, y «Dune, tercera parte». En el papel, parece otra pizarra arriesgada que destaca la tarifa del género y los originales impulsados ​​por el cineas