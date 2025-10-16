Warner Bros. Discovery y CJ ENM se asocian en K-Drama Hub para HBO Max

Descubrimiento de Warner Bros. y CJ ENM han revelado una amplia asociación de varios años que traerá una cartera de dramas y entretenimiento coreanos a HBO máximo suscriptores en toda Asia Pacífico, lo que marca una de las colaboraciones más importantes entre un estudio de Hollywood y una potencia de contenido coreana.

Según el acuerdo, HBO Max se convertirá en el hogar de transmisión para Abrazadera (la plataforma de transmisión coreana afiliada a CJ ENM) en 17 mercados de Asia Pacífico, incluidos el sudeste asiático, Taiwán y Hong Kong. La asociación incluye el lanzamiento de un centro dedicado a la marca Tving en HBO Max a principios de 2026, que presenta estrenos exclusivos de nuevos K-dramas originales junto con cientos de horas de contenido con y sin guión de CJ ENM y la biblioteca de TVING.

Antes del lanzamiento oficial del centro, HBO Max comenzará a lanzar títulos de contenido K a partir de noviembre, incluido el estreno del muy esperado drama “Dear X” el 6 de noviembre.

Las dos compañías también coinvertirán y coproducirán dramas coreanos originales para distribución global en HBO Max, creando un canal de desarrollo diseñado para alimentar el creciente apetito internacional por la narración coreana.

«Nos sentimos honrados de asociarnos con CJ ENM, un verdadero líder en la creación de historias universalmente populares que resuenan en todo el mundo», dijo David Zaslav, presidente y director ejecutivo de Warner Bros. Discovery. «Esta colaboración marca la piedra angular de nuestro compromiso con grandes historias relevantes a nivel local en mercados clave de todo el mundo».

Miky Lee, vicepresidente de CJ Group, agregó: «El contenido K cautiva al público en todas partes con su creatividad y originalidad. En CJ ENM, nuestra misión siempre ha sido conectar a las personas a través del poder de la narración. Esta asociación con Warner Bros. Discovery lleva esa misión a un nuevo nivel, combinando el legado narrativo de Warner Bros. Discovery con la voz única de CJ. Juntos, ofreceremos narrativas auténticas que trascienden fronteras. una plataforma donde los fanáticos pueden descubrir nuevos favoritos, revisitar clásicos eternos y experimentar lo mejor en contenido global”.

El acuerdo representa una apuesta estratégica por el contenido coreano para Warner Bros. Discovery, que ha estado trabajando para fortalecer la posición de HBO Max en los competitivos mercados asiáticos. Para CJ ENM, ofrece un poderoso canal de distribución para ampliar el alcance de su biblioteca de contenidos y su plataforma TVING más allá de Corea.

“HBO Max es el destino de streaming para contar historias únicas y premium, por lo que esta asociación con CJ ENM, líder en el enormemente popular género de contenido K, se alinea perfectamente con nuestra estrategia y marca”, dijo JB Perrette, director ejecutivo y presidente de streaming global y juegos de Warner Bros. Discovery.

Tving, fundada en 2020, se ha convertido rápidamente en un líder en el panorama del streaming en Corea y actualmente está trabajando en una fusión con Wavve, otro importante servicio de streaming coreano. En agosto, Tving reportó 7,56 millones de usuarios activos mensuales, lo que representa un aumento del 4,7% respecto a mayo. El alcance combinado de Tving y Wavve se acerca a los 10 millones de usuarios.

La plataforma se ha ganado una reputación por sus aclamadas series originales que han viajado mucho a nivel internacional. “Death’s Game” de Tving se ubica como uno de los mejores K-dramas de 2024, mientras que “Pyramid Game” fue el único contenido coreano invitado a Series Mania 2024, el evento de series de televisión más grande de Europa. “Bargain” ganó el premio al mejor guión en el Festival Internacional de Series de Cannes 2023, convirtiéndose en la primera serie original coreana en streaming en ganar la competencia.

«CJ ENM ha encabezado la industrialización y la expansión global del contenido K durante los últimos 30 años, posicionándose como una potencia mundial de propiedad intelectual», dijo Pious Jung, director ejecutivo de CJ America y presidente de contenido y negocios globales de CJ ENM. «A través de nuestra amplia asociación con Warner Bros. Discovery, nos esforzaremos por lograr el crecimiento sostenible de la cultura K, que ahora se ha convertido en un estilo de vida para muchas personas en todo el mundo».

En los próximos meses se revelarán más detalles sobre el centro de la marca Tving y la gama de contenidos.