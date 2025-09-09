Warner Bros. Discovery demanda al plato sobre la tv TV a corto plazo ‘Pases’

Los paquetes de televisión de pago por tiempo limitado ofrecidos por Red de platos‘s TV Sling está en la mira legal de otra gran compañía de medios: Descubrimiento de Warner Bros. ha demandado a Dish, alegando que los «pases» de Sling TV violan los términos de su acuerdo de distribución.

El mes pasado, Sling introdujo un conjunto de nuevos paquetes Eso le permite registrarse para obtener un poco como 24 horas de televisión en vivo, o pagar solo un fin de semana o una semana. Disney y ESPN demandaron a Dish por los paquetes El 29 de agosto, y ahora WBD también lo es.

«Las acciones descaradas de Dish están causando y continuarán causando un daño irreparable a los programadores», dice Warner Bros. Discovery en la demanda, presentada el martes (9 de septiembre) en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. «Los pases socavan el modelo de negocio de los programadores, que depende de suscripciones mensuales».

La demanda fue presentada que una copia de la queja está en este enlace.

Pidió una respuesta, un portavoz de Echostar, el padre de Dish and Sling, declinó hacer comentarios «sobre asuntos de litigios activos».

Sin embargo, el representante de Echostar proporcionó este comentario: «Sling TV ha roto el molde de paquetes caros y rígidos con suscripciones de pase de Naranja, fin de semana y semana de ling flexibles: el pase de pago de pago como el acceso instantáneo. competencia que pone el valor del consumidor por delante del control monopolístico «.

La demanda de WBD acusa a plato de incumplimiento de contrato. Busca ordenar la «distribución, transmisión y venta de televisión valiosas de los programadores y otro contenido como parte del nuevo día, semana y pases de fin de semana de los programadores (los ‘pases’) en su plataforma de TV Sling».

Las redes citadas en la demanda de WBD incluyen TNT, CNN, TBS, HGTV, Investigation Discovery y Food Network. Warner Bros. Discovery alega que los nuevos pases de Sling TV violan el acuerdo de distribución que tiene con Dish porque no son planes de suscripción mensuales estándar.

«Dish ahora está violando los acuerdos de afiliación de Dish al superar el alcance de los derechos otorgados bajo esos acuerdos a través de sus pases de ‘industria primero’ recientemente anunciados y lanzados, que ofrecen acceso temporal a la programación sin una suscripción», dice WBD en la demanda. «De hecho, Dish declaró expresamente en su comunicado de prensa y en algunos anuncios que los pases permitirían a los consumidores ver cierto contenido ‘sin una suscripción'».

Al lanzar el pase del día ($ 4.99), Sling lo lanzó como una forma de ver deportes en vivo sin registrarse para un plan a largo plazo: «El gran juego comienza en 3 horas y necesitas una forma de transmitir la televisión en vivo. Podrías registrarte para otro servicio de transmisión, pero en el fondo, sabes que vas a pagar de más o olvidarte. Te sientes atascado», dice el anuncio de lingües. «Ingrese el pase de día de Sling. Nuestro producto que cambia la industria le brinda acceso instantáneo las 24 horas a 34 de los canales en vivo más populares en el cable por $ 4.99, menos dinero del que normalmente gastas en el almuerzo».

Los otros paquetes de Sling son Weekend Pass ($ 9.99) y Week Pass ($ 14.99), que están diseñados para los espectadores que desean ver deportes en vivo, premios u otros eventos sin pagar por un mes o más.