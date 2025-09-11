Warner Bros. Discovery comparte Spike en el informe de la oferta de adquisición de preparación de paramount Skydance

Acciones de Descubrimiento de Warner Bros. Sobre más del 20% el jueves en un informe del Wall Street Journal que Paramount Skydance está preparando una oferta de adquisición de WBD en su totalidad.

Según el Journal informeLa oferta de Paramount Skydance será para Warner Bros. Discovery en su totalidad, a pesar de los planes de WBD de dividirse en dos compañías separadas el próximo año. El artículo dijo que la oferta sería «efectivo mayoritario», pero no especificó un precio.

Los representantes de Paramount Skydance y Warner Bros. Discovery no respondieron de inmediato a VariedadSolicitudes de comentarios.

