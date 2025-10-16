Warner Bros. dice que el boicot cinematográfico israelí viola la política de los estudios

Warner Bros. Discovery ha respondido a una carta legal sobre los llamados a boicotear las instituciones cinematográficas israelíesreconocer tal promesa probablemente violaría sus políticas internas.

«Warner Bros. Discovery se compromete a fomentar un entorno inclusivo y respetuoso para sus empleados, colaboradores y otras partes interesadas», dijo un portavoz de WBD. Variedad.

«Nuestras políticas prohíben la discriminación de cualquier tipo, incluida la discriminación basada en raza, religión, origen nacional o ascendencia. Creemos que un boicot a las instituciones cinematográficas israelíes viola nuestras políticas. Si bien respetamos los derechos de los individuos y grupos a expresar sus puntos de vista y defender causas, continuaremos alineando nuestras prácticas comerciales con los requisitos de nuestras políticas y la ley».

El mes pasado, una gran cantidad de figuras de la industria, entre ellas Olivia Colman, Emma Stone, Mark Ruffalo y Javier Bardem firmó un compromiso organizado por Film Workers for Palestina prometiendo evitar trabajar con instituciones cinematográficas israelíes “implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino”. Los ejemplos de “complicidad” sugeridos por Film Workers for Palestina incluyen “blanquear o justificar el genocidio y el apartheid, y/o asociarse con el gobierno que los comete”.

En su sección de preguntas frecuentes, Film Workers for Palestina aclara que los ciudadanos israelíes de ascendencia palestina no estarían sujetos al mismo boicot que los ciudadanos israelíes de otra ascendencia, sino que se aplicaría un conjunto diferente de directrices “sensibles al contexto”.

Sin embargo, asociaciones jurídicas de ambos lados del Atlántico han advertido que es probable que el boicot viole las leyes de igualdad. Como Variedad Según informó en exclusiva la semana pasada, el grupo UK Lawyers for Israel ha advertido a estudios, agencias y sindicatos que el compromiso infringe la Ley de Igualdad de 2010 por lo que es «muy probable que sea un riesgo de litigio». Esto también podría tener un efecto en cadena sobre los seguros y la financiación cinematográfica.

El Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos bajo la Ley de Washington DC también ha advertido que en los Estados Unidos “numerosas leyes federales y estatales de derechos civiles prohíben claramente” el boicot.

El mes pasado Paramount fue el primer estudio para responder al boicotLa directora de comunicaciones de Paramount, Melissa Zukerman, dijo que el estudio “no está de acuerdo con los recientes esfuerzos por boicotear a los cineastas israelíes”.

“Silenciar a artistas creativos individuales basándose en su nacionalidad no promueve una mejor comprensión ni avanza la causa de la paz”, continuó la declaración de Zukerman. «La industria global del entretenimiento debería alentar a los artistas a contar sus historias y compartir sus ideas con audiencias de todo el mundo. Necesitamos más compromiso y comunicación, no menos».

Mientras tanto, más de 1.200 figuras de la industria cinematográfica, entre ellas Liev Schreiber, Mayim Bialik y Debra Messing, han firmó una carta abierta rechazando el boicot.