Warner Bros. demanda a MidJourney, se une a la batalla de copyright de IA de Studios

Warner Bros. demandado Intermediario el jueves, convirtiéndose en el tercer estudio en acusar a la plataforma de generación de imágenes AI de violaciones flagrantes de derechos de autor.

En el quejaWarner Bros. alega que MidJourney crea deliberadamente imágenes fijas y videos de sus personajes, incluidos Superman, Batman, Bugs Bunny, Daffy Duck y Tom y Jerry. La queja también alega que MidJourney recientemente eliminó las barandillas que impidieron a los usuarios crear videos que infringen su IP.

«Midjourney cree que está por encima de la ley», dice la demanda. «Sin ningún consentimiento o autorización de Warner Bros. Discovery, MidJourney descaradamente dispensa la propiedad intelectual de Warner Bros. Discovery como si fuera suya».

Warner Bros. está representado por los mismos abogados que demandado Midjourney en nombre de Disney y Universal en junio, y la nueva queja sigue la misma plantilla.

En ambos casos, los estudios argumentan que los usuarios de MidJourney están creando resultados infractores: imágenes y videos que se parecen mucho a los personajes con derechos de autor. Ambas demandas también sostienen que MidJourney podría continuar ofreciendo su servicio con protecciones para evitar dicha duplicación.

«Pero MidJourney ha tomado una decisión calculada y impulsada por las ganancias de ofrecer cero protección para los propietarios de derechos de autor a pesar de que MidJourney sabe sobre el impresionante alcance de su infracción de piratería e derechos de autor», dice la demanda de WB.

En el caso de Disney-Universal, MidJourney ha argumentado Esa capacitación de IA sobre el trabajo con derechos de autor está protegida por el «uso justo». La compañía también argumentó que sus usuarios están sujetos a los términos de servicio de la plataforma, lo que prohíbe violar los derechos de propiedad intelectual de los demás.

Los abogados de MidJourney también acusaron a los estudios de hipocresía, diciendo que están tratando de tomar medidas enérgicas contra el uso de prácticas de inteligencia artificial de «estándar de la industria», al tiempo que buscan beneficiarse de la IA.

Warner Bros. se le acercó a principios de este año sobre unirse a la demanda universal de Disney, pero optó por no hacerlo en ese momento.

Desde entonces, MidJourney ha presentado su servicio de video y un canal de transmisión 24/7 en su propio sitio web y en YouTube, lo que podría plantear una mayor amenaza competitiva para los estudios. La discusión de MidJourney sobre agregar «canales» en su transmisión en vivo sugiere una «intención de expandirse a los mercados tradicionales de televisión o transmisión», dice la demanda.

La demanda alega que los usuarios pueden incitar fácilmente al servicio a generar imágenes infractoras y videos del Joker, Flash, Scooby-Doo y muchos otros personajes con derechos de autor.

La demanda busca daños legales, así como una orden judicial que impediría que MidJourney infringiera los derechos de autor del WB.