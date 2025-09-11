Warner Bros. contrata a Gary Wordham como presidente de producción física

Gary Wordham ha sido aprovechado para servir como el nuevo presidente de producción física en Warner Bros. Grupo de películas.

He joins the company from Universal Pictures, where he oversaw all aspects of physical production over his 18 years at the studio, including for the two most recent installments in the “Fast & Furious” series of films, as well as “Mamma Mia! Here We Go Again,” “Jason Bourne,” “The Mummy,” “Girls Trip,” “Inglourious Basterds,” “Bridesmaids” and “Savages.” Recientemente logró las dos películas «malvadas», así como Christopher Nolan Epic del próximo año, «The Odyssey».

Wordham comenzará su nuevo papel en Warner Bros. en octubre. Se une al estudio, ya que está en una racha caliente, lanzando éxitos como «Sinners», «Armas», «Superman» y «The Conjuring: Last Rites», que recientemente superó «It» para convertirse en la mejor apertura de horror en la historia.

«Trabajando en estrecha asociación con los cineastas y el liderazgo de estudio, ayudará a entregar películas de todo el grupo de películas, liderando las operaciones de producción física diaria global, incluidos la posproducción y VFX», escribieron Michael De Luca y Pamela Abdy en un Memo to Staff. «Estamos encantados de que Gary se una a nuestro equipo, y esperamos que se una a nosotros para ofrecerle una cálida bienvenida a Warner Bros.», agregaron.

Wordham es un veterano de 30 años de la industria cinematográfica, y ha desempeñado variados roles de producción en numerosas películas en lugares de todo el mundo. Su carrera de producción lo ha llevado a «diez estados de EE. UU., Cuatro provincias canadienses, la República Checa, Inglaterra, Italia, Tailandia, Alemania, las Islas Canarias, Portugal y Namibia, entre otros».