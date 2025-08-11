Warner Bros. Boss de televisión en Emmy, ‘The Pitt’ Temporada 2, ‘Ted Lasso’ regreso

A medida que sus hermanos en HBO/HBO Max celebran su enorme nominación del Emmy, una buena parte de sus espectáculos proviene de Group de televisión de Warner Bros. – que también está celebrando una serie de drama asentir para «El pitt«Y una serie limitada asiente para» The Penguin «. En total, Warner Bros. TV Group obtuvo 60 nominaciones para el 77º Emmys – Lo que dice es la mayoría de cualquier estudio este año. Leading the pack: 24 noms for “The Penguin,” 13 for “The Pitt,” seven for Apple TV+’s “Shrinking,” six for ABC’s “Abbott Elementary” (including another acting nod for creator Quinta Brunson, seen with Dungey at the 2022 Emmys above), five for NBC’s “The Voice,” four for Apple TV+’s “Presumed Innocent” and one for CBS’ “Georgie & El primer matrimonio de Mandy «.

Variedad recientemente habló con Channing DungeyEl Presidente/CEO, Warner Bros. Television Group y (por ahora) redes estadounidenses de WBD, para hablar sobre el Emmy Haul del estudio, lo que sigue para «The Pitt», «presunto inocente» y (posiblemente) «el pingüino», y también lo que está por venir, incluyendo algunos sugerencias sobre qué esperar a «Ted Lasso».

¿Cómo fue el día de nominación del Emmy para ti?

Fue un día fantástico. Y lo que significa para mí, es muy gratificante. Nos encantan todos los programas que hacemos, y estamos muy orgullosos de los creadores con los que trabajamos. Obviamente, las nominaciones no son todo, pero es una señal realmente maravillosa que las personas disfrutan del contenido que estamos haciendo. Y me encanta eso para el equipo.

Hablemos de «The Pitt» en particular, que fue un poco un experimento, produciendo un espectáculo de estilo transmitido y orden para un streamer, y parece haber valido la pena.

‘The Pitt’ es la mejor historia de éxito. Estoy tan orgulloso de John [Wells] y Scott [Gemmill] y Noé [Wyle] y todo el elenco y la tripulación. Este es un reconocimiento tan tremendo de su talento. Creo que hay algunas personas que dicen: «Oh, es como un golpe de durmiente, o es un desvalido», pero desde donde estoy sentado, es una prueba de concepto validante. Significa una gran narración de historias, sin importar cuáles sean las tendencias actuales en términos de formato o lo que sea, siempre resuenará.

¿Cuál ha sido la reacción en el negocio al modelo «Pitt»?

Definitivamente hay algunas conversaciones. Creo que lo que realmente ha sido interesante es que el orden de episodio más grande ha resonado muy bien con el público en general, con los fanáticos, pero también con personas en el negocio. Cuando disfrutas de un programa, el hecho de que obtienes 15 episodios de él, hemos llegado al punto de estar tan acostumbrados a seis de esto u ocho de eso. Y creo que la gente no solo estaba encantada de que haya 15 y que realmente puedas sumergirte en el mundo y los personajes, sino también el hecho de que lo estamos trayendo a una cadencia anual que la gente realmente tiene a la gente realmente emocionada.

No sé si escuchaste mi lanzamiento a Casey BloysPero la idea es que hay una estación de bomberos en la calle del hospital, y el espectáculo se llama «El Fire Pitt».

No escuché eso, pero eso es muy divertido.

Así es como estas cosas funcionan en el éxito, ¿verdad? ¿Se habla seriamente de una serie complementaria, expandiendo la franquicia?

En este momento, estamos en producción en este momento en la temporada 2, estamos tratando de volver al aire en la cima del año. Creo que en este momento, el enfoque es solo asegurarse de ofrecer una temporada tan fuerte en la segunda temporada como lo hicimos en el primero. Cualquier otra cosa tal vez llegue después de eso. Todavía no hemos ido al lugar de hablar de spin-offs. El enfoque en este momento está todo en la temporada 2.

Hablando de potenciales temporada 2, ‘El pingüino’ lo hizo bastante bien para todos ustedes. Todavía se piensa en una forma de continuar ese universo. ¿A dónde ves el futuro potencialmente de esa franquicia?

El enfoque principal ahora mismo para Matt [Reeves] está poniendo en marcha la película, y eso parece estar muy bien. Creo que él y Lauren [Lefranc] he bateado en un par de ideas diferentes. Entonces diría que es absolutamente posible. Queremos hacerlo si es correcto y todas las cosas se juntan de la manera correcta. Pero no hay nada específico para compartir en este momento.

Otro espectáculo que le fue bastante bien en las nominaciones del Emmy es ‘presunto inocente’. ¿Algo nuevo para hablar de eso, más allá del casting de Rachel Brosnahan?

Estamos en la producción previa, muy entusiasmados con eso. Estamos en medio de las conversaciones sobre el casting, pero nada que pueda confirmar hoy hoy. Hay muchos rumores por ahí, y es emocionante porque hay muchas personas que anticipan la segunda temporada. Pero no, todavía no hay nuevos detalles.

¿Cómo fueron esas conversaciones al descubrir cómo continuar la franquicia? ¿Fue siempre eso en el fondo de tus mentes, hacer de esta una serie de antología?

No comenzamos de esa manera. Esto era muy destinado como una serie limitada, una especie de una y hecho. Lo que terminó sucediendo es que existe una gran colaboración creativa. David [E. Kelley] Lo pasé muy divertido hacerlo, y Apple estaba realmente entusiasmado con eso. Algunas de esas conversaciones ocurrieron cuando comenzaron a llegar los episodios, esta idea de usar ‘presunto inocente’ como el marcador de una antología. Y lo mejor era que pudimos encontrar un libro, ‘Disección de un asesinato’, un thriller legal debut de un autor llamado Jo Murray. David realmente se encendió. Y ese es el punto de salto para nosotros para esta segunda temporada.

A ‘Contracia’, y acabamos de tener Harrison Ford en nuestra portada hace unas semanas. Parece que realmente golpeó al Zeitgeist en la temporada 2.

Nos enorgullecemos mucho por el hecho de que tenemos las comedias No. 1 y No. 2 de todos los tiempos en Apple, porque ‘encogerse’ se encuentra justo detrás de ‘Ted Lasso’, lo cual es emocionante. Tuvimos una primera temporada increíble, pero todo se incendió y realmente despegó en la segunda temporada. La gente ama a estos personajes. Harrison Ford, en particular, es el favorito de los fanáticos. Cada persona con la que he hablado, no puede tener suficiente de Harrison Ford. Es realmente emocionante ver que ahora ha obtenido su primera nominación al Emmy.

Es difícil creer que sea solo su primera nominación.

Es totalmente salvaje, pero estamos encantados de que sea para este espectáculo. Acabamos de terminar la temporada 3, y nunca quiero Jinx nada, pero creo que es la temporada más fuerte hasta ahora. Tenemos algunas excelentes estrellas invitadas: Michael J. Fox, Jeff Daniels y Candice Bergen. Creo que el público realmente disfrutará de la temporada 3.

Desde que dijiste las palabras mágicas ‘Ted Lasso,’ La pregunta ya no es, ‘¿volverá?’ La pregunta ahora es, ¿cuál es la ETA?

¿Puedes creer que estamos de vuelta en la producción? Este fue uno de esos en los que pensé, ‘No sé si íbamos a llegar allí’, pero estamos aquí ahora. Estoy muy emocionado con el nuevo elenco. Todavía no tenemos una cita firme de Apple. Estamos hablando en este momento a mediados de año del próximo año, por lo que su suposición es tan buena como la mía como lo que realmente significa. Pero diría que en algún momento desde el Q2 delantero.

Entonces ya estás en producción, ¿cómo son los diarios?

Te digo que es increíble cuando realmente te sientes emocional al ver diarios. Hay una escena que tiene lugar en un aeródromo. Lo verás, está en el primer episodio. Y te digo que todos al ver esos diarios estaban llorando. Creo que es porque se siente tan bien volver a la silla de montar con estos personajes.

Al final, era sabio que nadie dijo que realmente había terminado, ya que claramente no lo era. ¿Se siente como un puente natural desde las primeras tres temporadas hasta ahora?

Se siente como un puente natural y que hemos presionado el botón de reinicio de excelentes maneras. El nuevo elenco que hemos agregado es fantástico, y creo que la gente estará muy entusiasmada con esta próxima versión de la historia. Siempre se trataba de tener la idea correcta, y Jason y el equipo aterrizaron en esto, y es una gran dirección para nosotros.

¿Ha dicho Jason, tiene otras tres temporadas en él?

Bueno, esa es la ambición. Así que espero que lleguemos allí.

Hablemos un poco más sobre lo que los Emmy significan para ti ahora, y ¿cómo ha cambiado eso? En los días de transmisión, los Emmy eran agradables, pero no tenían el tipo de impacto que ahora tienen en la era de la transmisión.

Lo que creo que lo hace sentir un poco diferente es que ahora hay tanto contenido. Hay tantos espectáculos en tantas plataformas, y cuando tienes espectáculos nominados para Emmys, atrae la bienvenida atención a ese programa. Le dice a la gente a la que deberías prestar atención. Siempre es un testimonio de la pasión y el trabajo duro de los productores y los equipos creativos, pero también es muy validado para ser reconocido de una manera tan prestigiosa.

¿Qué más te entusiasmaste? ¿De qué vamos a hablar el próximo año en las nominaciones del Emmy?

Lo que siempre estoy más orgulloso como estudio independiente es que todavía estamos vendiendo en todas partes. Esta temporada, tenemos programas en las cinco redes de transmisión. Y en toda la cartera, tenemos más de 80 series en 20 plataformas diferentes, ¿de qué vamos a hablar el próximo año? Bueno, no sé si necesariamente estaremos hablando de ‘Untamed’ para los Emmy, pero fue la serie número 1 de Netflix en 76 países, lo cual es una locura, y nos renovamos rápidamente para la temporada 2 en ese. Otras segundas temporadas son el «punto de carrera»: la temporada 1 fue otro gran éxito para Netflix, y estamos comenzando la producción en la segunda temporada de eso este mes también. Si me quedo con el espacio de la comedia, nos estamos preparando para leer nuestra mesa para ‘No adecuado para el trabajo’ de Mindy Kaling, que es su comedia de una cámara individual para Hulu. Volé a Toronto para la mesa leída de ‘Memory of a Killer’, que es nuestro drama de zorro que Patrick Dempsey y Michael Imperioli protagonizan. Y luego hemos aparecido un poco más tarde este otoño, la serie de acción en vivo ‘Scooby Doo’ para Netflix, y luego ‘Stillwater’, que es un proyecto que estamos haciendo para Amazon con Greg Berlanti. Y luego Greg también está desarrollando un piloto de drama sin título para Casey, con el que tiene mucho más. Así que espero que sea algo que se vaya a unir.

¿De qué se trata?

Es un drama familiar. Muy en la línea del trabajo que Greg hizo en ‘hermanos y hermanas’, pero con un secreto interesante en el centro

Y luego cosas sin guión. Tenemos ‘Bachelor in Paradise’ en el aire ahora. La receta original de ‘Bachelor’ se renovó para la temporada 30, y esa será una gran temporada de celebración para todos nosotros. Estamos teniendo algunas conversaciones con ABC sobre eso. Y estamos filmando ‘Golden Bachelor Temporada 2’ en este momento. Y luego también estamos haciendo, por supuesto, mi serie HGTV. Antes de salir por la puerta aquí, estoy haciendo esto. ‘Mansión de solteros’, emocionada por eso.

Un par de programas de animación también. Simplemente teníamos el estreno de «maravillosamente extraño mundo de Gumball» en Hulu, y eso ha resonado muy, muy bien con los fanáticos. Y luego tenemos ‘Bat Fam’, que es un giro de nuestra pequeña película de Batman, que estamos haciendo para Prime Video. Y luego tenemos un par de otras cosas en proceso que están sucediendo. El ‘Steven Universe’ Lars of the Stars también es para Amazon. Y luego solo tuvimos un «mantenimiento con los Jones», Greenlit en Adult Swim. Y estamos haciendo ‘Sr. Miracle ‘con DC Studios: la plataforma en ese es TBD.

La temporada 2 de ‘Peacemaker’ de James Gunn, protagonizada por John Cena, se estrena el 21 de agosto, y ‘It: Welcome to Derry’ se estrena este octubre en HBO. También se acerca en 2026 la comedia universitaria sin título de HBO de Bill Lawrence y Matt Tarses protagonizada por Steve Carell.

Y supongo que Harry Potter no estará listo para el próximo ciclo Emmy.

No es el próximo ciclo Emmy, sino el de eso después de eso. Estamos en producción. Recibimos diarios todos los días. Es muy emocionante. Y se ven geniales. Realmente lo hacen. Ha sido, ha sido muy divertido ver.