Wardatina Mawa se muestra reacia a quitarse el velo como Inara Rusli y Umi Pipik: es más religiosa

Jacarta – Conflictos internos y cuestiones legales involucradas Mi amor por mawa Y Inara Rusli ha seguido atrayendo la atención del público desde que surgió a finales de 2025.

Lea también: ¡Insanul Fahmi debe saberlo! Umi Pipik enfatiza la importancia del permiso de la primera esposa antes de la poligamia



Se sabe que ambos están relacionados con Insanul Fahmi como pareja, pero muestran diferencias bastante contrastantes en actitudes al interpretar los principios de la vida, las decisiones personales y las respuestas a las presiones económicas y sociales que van y vienen. ¡Vamos, desplázate más!

Wardatina Mawa recientemente llamó la atención por su determinación de mantener el velo, a pesar de que se encontraba en medio de un conflicto interno y varias ofertas de trabajo de alto valor.

Lea también: LO MÁS POPULAR: Cronología del golpe a la esposa de Fiersa Besari, la forma de Inara Rusli de liberarse de las trampas legales



Esta actitud fue expresada por Pipik Dian Irawati o Umi Pipikque se dice que es un lugar para compartir las historias de Mawa mientras enfrenta duras pruebas en su vida personal. Umi Pipik dijo que Mawa recibió mucho apoyo y consejos para mantenerse fuerte y apegarse a sus creencias.

«Gracias a Dios, tal vez lo entienda mejor, sea más devoto, más religioso», dijo Umi Pipik, citando transmisiones en YouTube, el lunes 5 de enero de 2026.

Lea también: La poligamia es ampliamente mal entendida, Umi Pipik advierte: no abusen de las leyes del Corán



Según Umi Pipik, la fe inquebrantable es el principal factor que evita que Wardatina Mawa se deje tentar por los señuelos financieros, aunque las oportunidades que se le presentan son muy amplias.

«Así que él también tiene mucha concentración, mucha gente quiere nombrarlo embajador de la marca», dijo Umi Pipik.

Umi Pipik enfatizó que Mawa rechazó firmemente cualquier oferta de trabajo que le exigiera quitarse el velo.

«No hubo apertura del velo. Gracias a Dios, sin quitar el velo, tuvo muchas ofertas», dijo Umi Pipik.

De hecho, hay marcas de belleza que todavía están dispuestas a colaborar sin requerir cambios de apariencia.

«Hay incluso un cosmético, si no me equivoco es el médico, pidió ser licenciado sin quitarse el velo», explicó Umi Pipik.

La actitud de Wardatina Mawa a menudo se compara con la decisión de Inara Rusli de optar por quitarse el velo en mayo de 2023. En ese momento, Inara explicó que este paso se tomó para satisfacer las necesidades económicas y mantener a sus tres hijos de forma independiente.

También vuelve a estar activo en el mundo del entretenimiento y se confía en que será el embajador de la marca del Dr. Richard Lee. En el proceso, Inara dijo que su decisión fue tomada «por Alá» después de realizar la oración istikharah con la ayuda de Ustaz Derry Sulaiman.