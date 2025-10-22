‘War’ de HBO suma a Celia Imrie, Nick Mohammed y Honor Swinton Byrne

HBO y la próxima serie de suspenso legal de Sky, “War”, ha agregado una gran cantidad de estrellas a su elenco, entre ellas Celia Imrie, Nick Mohammed y Honor Swinton Byrne.

La primera entrega de la nueva serie del creador de “Lupin”, George Kay, protagonizada por Dominic West y Sienna Miller y que ya ha sido Luz verde para una segunda temporada. – sigue a «dos de las firmas rivales más prestigiosas de Londres, Cathcarts y Taylor & Byrne, mientras se enfrentan en el caso de divorcio del siglo», según la descripción de la trama. «Cada parte está segura de que ganará. Pero a medida que el caso avanza y las lealtades se fracturan, las reputaciones están en juego y todos juegan para ganar. Esto es solo el comienzo: el caso explosivo de la temporada 1 es el primero de una antología de batallas legales que generan titulares».

En la primera temporada de “War”, West interpreta al titán tecnológico Morgan Henderson, mientras que Miller es Carla Duval, su ex esposa estrella de cine internacional. Los miembros del reparto recientemente revelados incluyen a Imrie (“Better Things”, “The Thursday Murder Club”) como Budgie; Mohammed (“Slow Horses”, “Ted Lasso”) como Michael Stefanou; Shaheen Jafargholi (“Los niños y las hadas perdidos”, “La agencia”) como Saeed Masood; Akiya Henry (“Protección”, “Malice”) como Nora Okafo; Rose Williams (“La señora Harris va a París”, “Sanditon”) como Flora Monroe; Camille Coduri (“Big Boys”, “Rain Dogs”) como Mumsy Monroe; Aran Murphy (“Klara y el sol”) como Gabriel; Swinton Byrne (“El recuerdo”, “Un escándalo muy real”) como Bella Croft; Miles Jupp (“The Full Monty”, “The Durrells”) como David Schill; Kartanya Maynard (“Heartbreak High”, “Deadlock”) como Suzie Levitniik; Alexandra Mardell (“Smoggie Queens”, “The Family Pile”) como Cleo; Mark Quartley (“Inside Man”, “Cursed”) como Fred Templeman; y Steve Furst (“Luché contra la ley”, “Un caballero en Moscú”) como Bernard.

Se unen a la previamente anunciada Phoebe Fox (“The Great”, “Task”) como Serena Byrne, socia en la vida y los negocios de Nicholas Taylor en Taylor & Byrne; James McArdle (“Playing Nice”, “Mare of Easttown”) como Nicholas Taylor; Nina Sosanya (“Screw”, “Baby Reindeer”) como “Her Majesty” Beatrice “Queen Bea” Ubosi, la feroz rival de Taylor y Byrne en Cathcarts; Pip Torrens (“Succession”, “The Crown”) como St. John Smallwood, otro rival de Cathcarts; y Archie Renaux (“Alien: Romulus”, “Upgraded”) como el ambicioso abogado Jonathan “Johnny” Warren.

“War” está escrita y creada por Kay y dirigida por Ben Taylor (“Sex Education”, “Catastrophe”). Está coproducida por New Pictures (una empresa de All3Media) y Observatory Pictures, en asociación con HBO y Sky. Kay se desempeña como productora ejecutiva junto a Willow Grylls (“Des”, “The Missing”) y Matt Sandford (“The Long Shadow”) para New Pictures, así como con Taylor, Susan Breen (“The Woman in the Wall”, “Bad Sisters”), Andrea Dewsbury (“I Hate Suzie”, “The Spanish Princess”) y Megan Spanjian para Sky.

La serie se transmitirá por Sky y el servicio de transmisión NOW en el Reino Unido, Irlanda e Italia, y por Sky y WOW en Alemania, Suiza y Austria. Se transmitirá por HBO y HBO Max en los EE. UU. y por HBO Max en Australia y Asia. Las ventas internacionales de la serie estarán a cargo de NBCUniversal Global TV Distribution.