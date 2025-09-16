Wan’dale Robinson envía un fuerte mensaje a Russell Wilson

El Gigantes de Nueva York cayó a 0-2 en la temporada el pasado fin de semana, pero a diferencia de su desmoralizante pérdida de la semana uno, la segunda semana mostró que la ofensiva de los Gigantes podría no ser la unidad ineficiente e incompetente que vimos contra Washington.

Russell Wilson Sacó una actuación vintage contra Dallas cuando su ofensiva puso 37 puntos en su pérdida. Wilson lanzó 450 yardas con tres touchdowns, expulsando su actuación de la semana uno del agua. Receptor ancho Wan’dale Robinson tenía Nada más que alabanza para su veterano QB durante su conferencia de prensa el lunes.

«Todos esos lanzamientos fueron bastante locos, esas bolas profundas cayeron justo en el balde», dijo Robinson. «Estábamos mirando y Russ los estaba poniendo donde tenemos que atraparlo, no tenemos otra opción».

La pelota profunda de Wilson fue la mejora más aparente de la semana uno a dos, ya que golpeó a sus dos receptores de pase de marquesina en Robinson y Malik Nabers para un combinado de 309 yardas, casi el doble de la cantidad de yardas aéreas que tenía en la totalidad de la primera semana.

La ofensiva de los Gigantes fue bajo un gran escrutinio después de su derrota ante los comandantes, donde su defensa jugó más que lo suficientemente bien como para ganar una victoria, pero la ofensiva no pudo respaldarlo. La gente fue tan lejos para decir que Wilson debería haber sido reemplazado por el novato Jaxson Dart.

Wilson debe haber escuchado estas críticas y las ha usado como combustible para su rendimiento resurgente contra los Cowboys.

Robinson también elogió a Wilson por reconocer su potencial y confiar en él para hacer jugadas en el campo en lugar de su papel típico como receptor de tragamonedas de recepción corta.

«Desde el momento en que Russ llegó aquí, dijo ‘amigo, sé que puedes subir al campo, lo he visto'», dijo Robinson. «Trabajamos juntos y él dijo ‘Ni siquiera sabía que podías correr tan bien solo por ver la cinta de juegos anteriores … nos aseguraremos de que esto vaya en marcha'».

La ofensiva y la defensa intercambian malas exhibiciones en las primeras dos semanas

Después de que la ofensiva perdió a los Gigantes en su enfrentamiento de la semana uno, fue la defensa de los Gigantes la que los decepcionó en la segunda semana, dejando que Dak Prescott y la ofensiva de los Cowboys corrieran desenfrenados en Dallas.

Lo que se suponía que era la fuerza principal de los Gigantes que se dirigían a la temporada fue su caída el domingo. Su secundaria permitió a Prescott completar 38 pases para 361 yardas a ocho receptores diferentes, mientras que su defensa de carrera no estaba a la altura de tratar de evitar que Javonte Williams fuera del campo.

Kayvon Thibodeaux, Brian Burns y Elijah García registraron un saco, mientras que Dru Phillips tuvo una intercepción, aunque ninguna de estas jugadas era suficiente para entregar suficiente chispa a la defensa de Nueva York en general.

Robinson confía en los gigantes que avanzan

Fuera de la aparición de Wilson de su propia tumba de autodenominado, los Gigantes obtuvieron actuaciones alentadoras del novato Cam Skattebo y el propio Robinson, quienes establecieron un alto con sus 142 yardas de recepción.

Si Robinson se convierte en una amenaza legítima para complementar a Nabers, la ofensiva de Nueva York ganará una dinámica que hayan estado perdiendo durante tanto tiempo que siendo múltiples amenazas externas.

Skattebo lideró a los Gigantes en intentos de apuro, mostrando la confianza que ha ganado rápidamente de su cuerpo técnico.

Robinson confía en que su equipo tiene lo necesario para competir la próxima semana contra los Chiefs en Sunday Night Football y más allá.

«Creo que creemos que podemos hacerlo, de arriba a abajo tenemos a los jugadores que pueden salir y hacer el trabajo y simplemente salir y continuar marcando puntos todos los domingos», dijo Robinson.