Wanda Sykes trolea los chistes anti-trans de Ricky Gervais en los Globos de Oro

Ricky Gervais no estaba en el Globos de Orodonde obtuvo el premio al mejor especial de comedia, por lo que la presentadora Wanda Sykes aprovechó para agradecer a “Dios y la comunidad trans” mientras aceptaba el trofeo en su nombre.

Sykes hace referencia al hecho de que Gervais, un ateo, generó críticas por chistes burlándose de las personas trans en su especial de stand-up de Netflix de 2022, “SuperNature”.

Gervais fue elogiado por su nuevo especial de Netflix, “Morality”, ganándose a sus colegas comediantes Bill Maher (“Is Everyone Else Seeing This”), Sarah Silverman (“Postmortem”), Kumail Nanjiani (“Night Thoughts”), Kevin Hart (“Acting My Age”) y Brett Goldstein (“The Second Best Night of Your Life”).

<br />

Antes de anunciar al ganador, Sykes aprovechó la oportunidad para asar a todos los nominados, incluido Maher (“Nos das mucho, pero me encantaría un poco menos. Inténtalo menos”), Goldstein (“Eres guapo. Tienes esa gran voz de súper villano y eres encantador. Habrías sido un gran hermano Menéndez”), Hart (“Kevin es el tipo más rico en esta categoría y, sin embargo, sé que es el que más lo quiere. Eres un verdadero estadounidense, Kevin”), Nanjiani (“amor que demuestras que los comediantes masculinos pueden ser graciosos sin ser gorditos”), Gervais (“Te amo por no estar aquí. Te amo, Ricky, pero si ganas, aceptaré el premio en tu nombre y vas a agradecer a Dios y a la comunidad trans”) y Silverman (“Me encanta que seamos amigos tan cercanos. No hemos hablado en cinco años, pero somos muy cercanos”).

Gervais ganó el Globo de Oro inaugural por el especial de stand-up en 2024 por “Armageddon”. Presentador frecuente de la ceremonia anual de premios, ha recibido 10 nominaciones a los Globos a lo largo de los años por programas de comedia y televisión, incluidos «The Office» y «Extras».

Más por venir…