Wanda Sykes reflexiona sobre la censura de Trump y el final de los Upshaws

“¿Qué hacemos, Wanda?”

Wanda Sikes está en el escenario del Teatro Chevalier en Medford, Massachusetts, lanzando su material más reciente sobre la administración Trump, cuando una mujer en el balcón grita esta ferviente súplica.

“Ora y habla”, responde Sykes, y el público ruge. Es el consejo que esperaban y lo que Sykes cree que necesitan escuchar. “No sé si quieren que les diga qué hacer”, reflexiona Sykes a la mañana siguiente, recuperándose de una noche en un casino de Boston con un plato de huevos y una taza de té verde. «Quieren algo de alivio. Quieren que alguien les diga: ‘No, no estás loco'». Eso es lo que le doy a la gente”.

Sami Drasin para la revista Variety

Por supuesto, si ellos son loca, ella se lo dirá. En el escenario, Sykes recibe más te amo que Obama en 2008. «¡Eso es exactamente lo que necesitamos más!» ella vuelve a llamar, hasta que los gritos repetitivos comienzan a interrumpir su flujo. «Amo tú. ¡Ahora cállate la maldita boca!

A los 61 años, Sykes se considera “bendecida de estar en una posición en la que me preguntan: ‘¿Qué quieres hacer?’”. En este momento, eso es comedia en vivo: su gira actual, titulada “Por favor y gracias”, comenzó en marzo de 2024 y se extenderá hasta marzo de 2026. “El stand-up es lo más difícil que hago”, dice, pero también es su primer amor. Mientras trabajaba en la Agencia de Seguridad Nacional después de la universidad, Sykes pasaba noches y fines de semana contando chistes y finalmente consiguió un trabajo como telonero de Chris Rock. Ella se unió a su gira “Bring the Pain” de mediados de los 90 por sólo un fin de semana, pero causó una buena impresión. “Eres gracioso, voy a buscarte”, recuerda que le dijo. Poco después, recibió una llamada que le cambió la carrera.

“Todo empezó para mí con ‘The Chris Rock Show’”, dice Sykes. Su trabajo en el equipo de redacción de la serie nocturna, además de su tiempo ocasional en pantalla, le abrió nuevas puertas: especiales de comedia, papeles en películas e incluso su propio lugar en la noche. «No extraño eso. Tenía demasiadas cosas entre manos», dice sobre «The Wanda Sykes Show», que Fox canceló en 2010 después de una temporada. Pero ella está orgullosa de todo ello. “No se me ocurre nada que diga: ‘Dios, ¿por qué hice eso?’ Quizás ‘Pootie Tang’, pero a la gente le encanta ‘Pootie Tang’”, dice riéndose.

En 2009, durante el primer mandato de Obama, Sykes se convirtió en la primera mujer negra y la primera persona abiertamente queer en encabezar la cena de corresponsales de la Casa Blanca. “Cuando recibí la llamada, lo primero que le dije a mi publicista fue ‘Saben que soy gay, ¿verdad?’ Porque estaban haciendo un trabajo horrible al investigar a las personas en su administración. Yo estaba como, ‘¿Él lo sabe?’ Ella dijo: ‘Sí, todo el mundo lo sabe’”. Más tarde ese año, HBO lanzó “I’ma Be Me”, su especial de comedia que, según ella, “me llevó a otro nivel. La gente decía: ‘Presta atención a lo que ella está haciendo’”.

Han prestado atención desde entonces. Una mirada a las recientes giras de prensa de Sykes la revela como la comentarista cultural favorita de su comentarista cultural favorito; Voces liberales prominentes como Stephen Colbert y Jimmy Kimmel buscan regularmente su opinión sobre el estado del mundo. Y en un momento en que varios de los contemporáneos de Sykes, como Jerry Seinfeld y Bill Burr, lanzan opiniones candentes sobre la industria y lo que se puede y no se puede hacer “en estos días”, Sykes ofrece un punto de vista alternativo.

«Nunca he sido alguien que pontifique sobre la comedia», dice. “Cuando me encuentro con comediantes y a todos les gusta hablar de comedia, les digo: ‘Ve y cuenta tus chistes’. No soy un parlanchín”.

Puede que sea cierto, pero ella tampoco se reprime.

Has dicho que el título de tu gira, “Por favor y gracias”, trata sobre querer que nuestra cultura regrese a la civilidad. ¿Cómo se ve eso realmente?

Incluso eso ha cambiado. Yo estaba como: «Eso es lo básico. Eso es el punto de partida». Estaba tratando de decir: «¿Podemos reiniciar y volver a eso?»

¿No lo llamarías así hoy?

Probablemente no. Pero tenemos la chaqueta del tour. Los carteles ya están colocados, así que debemos seguir así.

¿Interactúa mucho con los partidarios de Trump?

Tengo amigos que son… quiero decir, son republicanos. Pero sí, votaron por él, así que supongo que son partidarios de Trump. Pero es mejor no hablar. No lo mencionamos.

¡Se suponía que estarías en “Jimmy Kimmel Live!” la noche en que ABC lo sacó del aire. Cuéntame la historia de ese día.

Me estaba maquillando de último momento. Mi publicista llamó y dijo que se lo habían adelantado y que no sabían cuándo regresaría. Yo estaba como, «Bueno, ¿qué dijo?» Estaba enviando mensajes de texto con él. Mucha gente trabaja en ese programa. Jimmy dijo: «Tengo mucha gente que proteger». Fue una verdadera… no quiero decir una llamada de atención, porque éramos conscientes de lo mal que estaban las cosas. Pero esto ahora es una locura. Todavía no veo por qué lo que dijo fue extravagante o hiriente.

¿Te ha hecho pensar dos veces las cosas que dices en el escenario sobre Trump?

Realmente no puedes censurarte así y darle a la gente un buen espectáculo. I no poder. Entonces yo no.

La situación de Kimmel ha hecho circular conversaciones sobre la “cultura de la cancelación”. ¿Cuál es su relación con ese término?

Antes, eran sólo un grupo de personas que estaban molestas porque no podían decir las cosas que querían decir. Bueno, ¿qué es lo que quieres decir? Porque puedes decir lo que quieras, pero tienes que lidiar con las consecuencias cuando la gente dice: «Oye, no nos gusta lo que dijiste» y dejas de comprar tus boletos. Pero lo que le pasó a Jimmy es real. La gente en línea está perdiendo sus trabajos por las cosas que publican. No se trata de lo que dice un cómic; ahora, el tipo que trabaja en la oficina de correos dice algo en Facebook, y la gente se le echa encima y quiere que despidan a esa persona. Así que ahora se aplica a todos.

¿Hay algo de verdad en eso cuando los comediantes establecidos dicen que ahora no se les permitiría hacer los chistes que solían hacer?

Nuevamente, puedes decir lo que quieras, pero yo quiero saber: ¿Qué es lo que quieres decir? Qué es ¿él? ¿Cuál es el problema? Quieres decirlo, ¡solo dilo! No lo entiendo.

¿Qué pensaste de los comediantes estadounidenses que actuaron en el Festival de Comedia de Riad en Arabia Saudita?

Estoy seguro de que fue un buen sueldo. Y bueno, estos cómics se sienten cómodos yendo allí. Yo no lo haría. Soy una mujer gay negra. No tengo nada que hacer allí; No me sentiría cómodo con el trato dado a la comunidad LGBT. Pero claro, creo que Jessica [Kirson] Fue y dijo que iba a hablar sobre ser lesbiana. Supongo que eso funcionó para ella. Pero no lo haría.

Más tarde se disculpó y donó sus ganancias. Y Atsuko Okatsuka compartió que el contrato de Riad exigía que los cómicos no criticaran al gobierno saudí.

Para mí eso es anticomedia. Si te quejas de la cultura de la cancelación, pero luego vas y tomas dinero para no decir cosas, quiero decir…

Estás en un momento importante de tu carrera con la última temporada de “The Upshaws” que llegará a Netflix a principios de 2026. Como cocreador y estrella, ¿cómo te sentiste al decir adiós a tu personaje, Lucretia, y al programa?

Fue genial ver crecer a los niños y creo que la gente estará contenta con la forma en que resolvimos todo. Con Lucretia, queríamos que ella se pusiera a sí misma en primer lugar. Todo había sido cuidar de su hermana. [Regina, played by Kim Fields] y asegurarse de que la familia estuviera bien. Fue agradable llevarla a un lugar donde tuvo que tomar una decisión sobre «Esto es algo que realmente quiero para mí».

La discapacidad de Lucrecia rara vez es un tema de conversación en el programa, pero es visible porque usa un bastón. ¿Cuál es la historia detrás de eso?

Conozco muchas familias en las que el único pariente acomodado ocurrió debido a algún accidente. Entonces quería mostrar eso. Tiene dinero, pero lo obtuvo de una demanda.

¿Por qué decidiste enderezar tu personaje?

Sabíamos que queríamos que uno de los niños fuera gay, y para Bennie [Mike Epps] tener que lidiar con eso. Entonces, si Lucrecia era gay, eso le quita [the surprise he feels]. Con suerte, ayudará a alguien ver cómo ese tipo puede amar a su hijo y defenderlo. Todavía se sentía incómodo con eso, y está bien, pero se presentó por su hijo.

¿Querías intentar actuar en un drama antes de unirte a la próxima película independiente “Undercard”?

No lo estaba buscando. La directora y escritora, Tamika Miller, se acercó a mí y estaba tan segura de que podía hacerlo que me hizo decir: «Está bien, sí». Simplemente me gusta mucho la historia: un ex boxeador cuya carrera terminó con las drogas y el alcohol. Ahora es entrenadora y abandonó a su hijo cuando era muy pequeño. Se trata de intentar reconectarse y superar sus demonios, pero no es perfecto. Todavía está complicado.

“The Chris Rock Show” lanzó su carrera. ¿Qué te enseñó estar en tu primera sala de escritores?

Chris es muy generoso. Recuerdo haber escrito un boceto y dije: «Tus líneas son demasiado rectas. Tengo que agregarte algunos chistes». Y dice: «No importa quién los diga; si es ‘The Chris Rock Show’, son mis chistes». He estado en situaciones en las que otra persona, si es su programa, suele aceptar los mejores chistes. Pero él no era así.

Fuiste anfitrión de los Oscar en 2022, lo que suele ser un punto culminante en la carrera de un comediante.

Me olvidé de eso.

Tu trabajo quedó eclipsado cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock.

Mmmm.

¿Aún celebras esa noche como un logro? ¿O el recuerdo está amargo?

Quiero decir, me encantó trabajar con Regina. [Hall] y amy [Schumer]. Pero como dijiste, quedó eclipsado. La gente me habla de esa noche sin siquiera mencionar: «Oh, sí, fuiste el anfitrión, ¿verdad?» Como si estuviera entre el público o en casa, viendo la televisión. pero yo estaba allá.

Después de que Smith se disculpara públicamente con Rock, una vez dijiste que no se había disculpado contigo. ¿Alguna vez terminó acercándose?

Él lo hizo. Él llamó. Tuve COVID o un fuerte resfriado. Simplemente le envié un mensaje de texto para decir: «Oye, recibí tu mensaje. Gracias. No puedo hablar». Pero sí llamó.

“Monster-in-Law” fue uno de tus primeros papeles importantes como actor. ¿Algún recuerdo favorito de ese set?

jane [Fonda] fue el mejor. Una vez, ella vino a mi casa y los niños tenían uno o dos años. Tenía estas cajas grandes, construía túneles y gateaba a través de ellos con los niños. Ella es asombrosa.

¿Qué tipo de ofertas estás recibiendo estos días?

Normalmente la gente escribe cosas pensando en mí. A veces el personaje incluso se llama Wanda. Yo les dije: «Vamos muchachos. Estirémonos un poco».

¿Qué consejo le darías a la gente que intenta incursionar en la comedia en este momento? ¿Qué consejo te gustaría tener al inicio de tu carrera?

Es gracioso. Miro mi camino y digo: «Si alguien me hubiera dado un consejo, ¿lo habría escuchado?». Algunos comediantes van a una clase para aprender a hacer monólogos. Pero automáticamente digo: «Apuesto 100 dólares a que esta persona no es nada graciosa». No es algo que puedas aprender. Creo que lo tienes o no.

Enfoque benéfico: El Centro Ruth Ellis

El Centro Ruth Ellis es una organización sin fines de lucro del área de Detroit que ofrece alojamiento y recursos a jóvenes queer sin hogar, fugitivos y en riesgo. En 2022, la organización abrió unas instalaciones de 44.000 pies cuadrados, con apartamentos, una biblioteca, un estudio de arte y más. Su nuevo hogar es una gran mejora desde que Wanda Sykes lo visitó por primera vez hace 15 años, en parte gracias a sus esfuerzos.

«Estaba haciendo un espectáculo en Detroit, y uno de los administradores se acercó y me preguntó si podía pasar a saludar a los niños. Era un edificio de aspecto sombreado en la esquina; tenía mi seguridad conmigo durante la visita», recuerda.

Cuando llegó Sykes, se unió a un grupo de jóvenes sentados en un círculo de sillas. «Los niños expresaron lo mucho que ese lugar significaba para ellos, y se podía ver». Sus historias todavía la afectan. «Recuerda», dice, «esto es el Medio Oeste. Hace frío. Imagina que eres un niño y te echan de tu casa solo por ser quién eres. Inmediatamente pensé: ‘Estoy de acuerdo. ¿Qué necesitan? ¿Qué puedo hacer?'»

“Uno de los jóvenes, Frank, es ahora un hombre”, dice, hablando de un cliente del Centro Ruth Ellis que más tarde se convirtió en uno de sus administradores. Ser testigo del crecimiento de los miembros individuales de la comunidad le recuerda a Sykes por qué ha estado recaudando fondos para el centro todos estos años. «Al pasar por el centro, lo prepararon para la vida. Y ahora», dice con una sonrisa, «está muy bien».

Estilismo: Susan Cho; Cabello: Larry Sims/Artistas avanzados; MU: Agencia Tammy Yi/Tracey Mattingly; Top y pantalón: LAPOINTE; Zapatos: Gucci; Joyas: XIV Quilates