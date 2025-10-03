Wamentan Sudaryono investiga la causa de RI’s Clove contaminada Radioactiva

Yakarta, Viva – Viceministro de Agricultura (De tu lugar) Sudaryono Responder a los hallazgos clavo RI reportado por la Agencia de Supervisión de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA) Supuestamente expuesto a sustancias radioactivo Cesio 137 (CS-137).

Sudaryono, quien también es el presidente de la Asociación de Armonía de los Agricultores de Indonesia (HKTI), enfatizó que su partido estaba recopilando información más completa antes de tomar una posición oficial.

«Estamos recopilando información más completa. Por supuesto, cualquiera de los hallazgos debemos verificar primero: ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿En qué área? ¿Y por qué?» Sudaryono dijo, después de asistir a una reunión plenaria y una inauguración de la gestión del Consejo de Liderazgo Nacional de HKTI, 2025-2030, en Yakarta, el viernes 3 de octubre de 2025.

Hizo hincapié en que no quería aumentar el problema sin una base clara. Porque, hasta ahora, su partido no ha recibido un informe directamente de los agricultores sobre las quejas sobre estos hallazgos.

Anteriormente, la FDA informó los hallazgos de la supuesta contaminación radiactiva del cesio-137 en los productos de clavo indonesio exportados por PT NJS. En respuesta, la FDA bloquea todas las especias importaciones de la empresa.

El caso surgió después de agosto pasado, la FDA también devolvió una serie de exportaciones ígneas de camarones de Indonesia debido a hallazgos similares.

En respuesta, el grupo de trabajo para manejar la vulnerabilidad del peligro de radiación CS-137 presidida por el Ministro Coordinador de la División de Alimentos, Zulkifli Hasan, tomó medidas al sellar el área de la fábrica sospechosa de ser una fuente de contaminación en el moderno Estado industrial de Cikande, Serang Regency, Banten.

El gobierno también tomó pasos de descontaminación en varios lugares, preparando un área de almacenamiento temporal para los desechos de cesio 137, así como para proporcionar tratamiento de salud para los residentes afectados por la exposición a la radiación.