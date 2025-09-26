Wamensesneg Llame a Prabowo ya conoce el caso del envenenamiento en masa como resultado de MBG

Yakarta, Viva – Viceministro Ministro de Estado (Mejor), Bambang Eko Suhariyanto, dijo el presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto Ya conoce el caso envenenamiento experimentado por estudiantes en varias áreas después de comer el menú Comer nutritivo gratis (MBG).

Dijo que Prabowo ya lo sabía a través de informes de los medios.

«Oh, ya sabes, ya sabes, hay un medio», dijo Bambang a los periodistas, en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, viernes 26 de septiembre de 2025.

Aun así, Bambang afirmó no saber la dirección de Prabowo con respecto al caso de envenenamiento de MBG.

Porque, el presidente está actualmente en el extranjero para visitas nacionales.

«No lo sabemos porque todavía está en el extranjero», dijo.

Anteriormente informó, los casos de emergencia de West Bandung Regency de estudiantes/estudiantes de envenenamiento masivo en todos los niveles que van desde la escuela primaria, secundaria y secundaria/secundaria vocacional supuestamente después de comer programas de alimentación nutricional (MBG) gratuitos distribuidos en sus escuelas a principios de esta semana.

Según los datos de la Oficina de Salud del Distrito de West Bandung, el número de víctimas de envenenamiento hasta el miércoles por la noche, 24 de septiembre de 2025, hasta 911 estudiantes experimentaron síntomas de envenenamiento por MBG.

El número se acumula de dos eventos, a saber, el lunes 22 de septiembre de 2025, que antes de 411 personas, y los últimos eventos el miércoles 23 de septiembre de 2025 con 500 niños.

Para los últimos casos, el más ocurrió en el distrito de Cipongkor con 400 estudiantes y otros 100 en Citalem Village.

Mientras tanto, los estudiantes también experimentaron casos de envenenamiento en el distrito SDN 12 Benua Kayong, Regencia de Ketapang, provincia de West Kalimantan. Se sospecha que se envenenan después de comer un menú de pescado procesado Hiu En el programa MBG.