Wamenkum llama al mundo utilizando el término recuperación de activos, no la convulsión

Yakarta, Viva – Viceministro Ley (Wamenkum) RI, Edward Omar Sharif Hiariaj (Eddy) afirma que no hay ningún país en el mundo que use el término Agarro de activos. Enfatiza al país en el mundo para usar los términos de recuperación de activos.

Esto se transmitió al responder al borrador del producto (Factura) División de activos en el organismo de la legislación (Baleg) RPD.

«Creo que no hay nadie en el mundo que use el término incautación de activos en varios instrumentos internacionales es la recuperación de activos, la recuperación de activos no se traduce como una privación de activos sino recuperación de activos», dijo Eddy en la sala de reuniones de Baleg, el complejo del parlamento, Senayan, Jakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.



Presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III, Habiburokhman

Eddy explicó que la implementación de confiar o restaurar activos no fue fácil. También dijo que actualmente la privación de activos en Indonesia se adhiere a la condena basada (CB) y no tiene una no condena basada (NCB).

«Este NCB es lo que tenemos que administrar porque no es una ley de procedimiento penal, ni es una ley procesal civil. Por lo tanto, dominó un evento penal, así como un evento civil. Por lo tanto, debe hacer una ley de procedimiento separada que creo que debe ser elaboración», dijo Eddy.

Antes de la discusión sobre el proyecto de ley de acogida de activos, dijo Eddy, también debía completarse el Código de Procedimiento Penal (KUHAP) y el Código de Procedimiento Civil. En la actualidad, el Código de Procedimiento Penal solo está esperando la toma de decisiones en el primer nivel en la Comisión de la Cámara de Representantes III.

«Incluso debemos completar el Código de Procedimiento Penal primero y el Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, buscamos un punto de reunión para confiscar los activos», dijo.

Anteriormente, Baleg DPR estaba celebrando una reunión del comité de trabajo (PANJA) relacionada con el Programa Nacional de Legislación (Prolegnas) En 2025 y 2026. Se ha propuesto el verdadero proyecto de ley de privación de activos para ingresar a la prioridad de prioridad Prioridad 2025 y es una propuesta para la iniciativa DPR.

El proyecto de ley de división de activos inicialmente incluido en el medio Proleggasnas 2024-2029. La regulación recibió atención del DPR y el gobierno después de la presión de la gente en la ola de manifestaciones a fines de agosto de 2025.

El ministro coordinado de derecho, derechos humanos, inmigración y correcciones, Yusril Ihza Mahendra, dijo que el gobierno y el parlamento indonesio se comprometieron a discutir el proyecto de ley de privación de activos en un tiempo no muy largo.



Comisión III de la Reunión del Parlamento Indonesio Comisión Conjunta de la Comisión Judicial en el Complejo del Parlamento, Senayan Foto : Antara/Bagus Ahmad Rizaldi

Él dijo que el proyecto de ley de acumulación de activos contiene una ley de procedimiento penal especial para que la discusión sea apropiada y de acuerdo con las regulaciones de derecho penal aplicable.

«El proyecto de ley se ha incluido en el Programa de Legislación Nacional Prioritaria 2025-2026 (Prolegnos)», dijo Yusril al recibir una audiencia de la Junta Ejecutiva Estudiantil de Indonesia (BEM SI) en Yakarta, citado el jueves 18 de septiembre de 2025.