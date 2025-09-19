Wamenkeu garantiza la estrategia de ingresos fiscales de 2025

Yakarta, Viva – Viceministro de Finanzas (Wamenkeu) Anggito Abimanyu dijo la estrategia de aceptación impuesto que se implementará en 2026 no cargará a la comunidad. Según él, todavía hay un espacio de mejora que se puede optimizar para mantener los ingresos estatales el próximo año.

«Tenemos varias estrategias para la extensificación sin tener que dar una carga a los contribuyentes», dijo Anggito, en el complejo del Parlamento, Yakarta, jueves 19 de septiembre de 2025.

El gobierno ha preparado varios pasos de extensificación sin causar cargas adicionales para los contribuyentes, es alentar el cumplimiento de los contribuyentes a través del sistema Coretax.

«Con Coretax, el cumplimiento aumentará, la certeza del pago, las obligaciones y los derechos de los contribuyentes son más transparentes y se detectan más fácilmente», dijo Anggito.

Si bien está relacionado con las limitaciones de Coretax, Anggito dijo que el rendimiento de este sistema había mejorado en general, incluida la cuestión de las facturas, los datos y el tráfico.

El uso de Coretax de este año todavía se limita al impuesto al valor agregado (IVA). El próximo año, el gobierno expandirá la base de datos al impuesto sobre la renta (PPH).

«El próximo año ingresaremos datos sobre el impuesto privado a la renta y el impuesto sobre la renta corporativa. Esperemos que no haya problemas», dijo Anggito.

El gobierno y el parlamento acordaron revisar la postura del presupuesto estatal (RAPBN) en 2026. Los ingresos estatales revisados ​​aumentaron a RP3,153.6 billones, o la diferencia de Rp5.9 billones del borrador anterior de RP3,147.7 billones.

Los ingresos fiscales aumentaron Rp1.7 billones a RP2,693.7 billones, mientras que los ingresos estatales no con taza (PNBP) aumentaron en RP4.2 billones a RP459.2 billones.

Luego, el gasto estatal fue aprobado por la revisión a RP3,842.7 billones o una diferencia de RP56.2 billones del diseño anterior de RP3,786.5 billones. El gasto del gobierno central fue aprobado por la revisión de RP3,149.7 billones o una diferencia de Rp13.2 billones del borrador anterior por valor de RP3,136.5 billones.

La transferencia al área (TKD) fue aprobada por la revisión a RP693 billones en el proyecto de presupuesto estatal, o una diferencia de RP43 billones del borrador anterior por valor de RP650 billones.

Por lo tanto, el déficit se revisó a RP689.1 billones o 2.68 por ciento del producto interno bruto (PIB) en el proyecto de presupuesto estatal de 2026, del anterior RP638.8 billones o 2.48 por ciento del PIB.