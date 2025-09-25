Wamenhan revela modos extranjeros para liflar la industria estratégica de la República de Indonesia

Yakarta, Viva – Viceministro de Defensa, Donny Ermawan Dicho, la amenaza de intervención extranjera a la soberanía económica de Indonesia es cada vez más real.

Leer también: Wamenhan: Indo Defense 2025 puede generar la industria de la defensa nacional



Donny reveló que existe una estrategia sistemática realizada por los partidos extranjeros para debilitar el sector estratégico nacional, a través de la guerra narrativa a la infiltración de políticas.

La amenaza, dijo Donny, estaba presente en forma moderna, a saber Guerra narrativa y legal (NLW) que tiene la misión de influir en la opinión pública, formar percepciones, crear polarización, dañar los intereses nacionales.

Leer también: En medio de las batallas rusas-ucrina, el viceministro de defensa de Rusia fue arrestado por recibir sobornos



«El objetivo es influir en la opinión pública, manipular las percepciones, crear polarización, lograr ciertos objetivos estratégicos que dañan los intereses nacionales», dijo en un diálogo público titulado «Comunidad intelectual de defensa: fortalecer la narrativa y el estado armados para la soberanía y el bienestar nacional», el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Donny enfatizó que el sector de la plantación estipulado en la ley número 39 de 2014 era un objetivo importante. Porque, este sector juega un papel importante en la economía, no solo como fuente de ingresos estatales, sino también proveedores de empleo para millones de personas.

Leer también: Viceministro ruso fue arrestado por presunta corrupción



Reveló que los productos estratégicos como el aceite de palma, el caucho, el cacao, el café, la caña de azúcar y el tabaco se incluyen en la lista que a menudo es el objetivo del debilitamiento.



Tierra de la palma aceitera. (Ilustración)

Además, el profesor de la UI de la Facultad de Derecho, Prof. Dr. Satya Arinanto, destacó el papel de las ONG que a menudo se usa como un medio de interés extranjero. Según él, idealmente las ONG se convierten en un pilar independiente de la democracia, pero el hecho es que muchos están impulsados ​​por fondos extranjeros para que sean contrarios a los intereses nacionales.

Lo mismo fue transmitido por el profesor de FHUI, el profesor Hikmahanto Juwana. Dijo que los representantes extranjeros podrían incluso infiltrarse en el gobierno para suprimir las industrias estratégicas. Un ejemplo es la supuesta entrada de la agenda de la Convención Marco de Control del Tabaco (FCTC) en la política del Ministerio de Salud, que se considera perjudicial para la industria del tabaco doméstico.

Mientras tanto, el vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes I, el Dr. Dave Laksono, también recordó que la guerra narrativa ahora se juega ampliamente a través de los medios modernos. Las narrativas negativas, dijo, a menudo se usan para dividir y debilitar la posición de Indonesia en la etapa global.

En términos de economía agrícola, el profesor de la Universidad de IPB, el Prof. Bungaran Saragih, dio una severa advertencia sobre amenazas al sector de agronegocios. Hizo hincapié en que el agronegocio es un ecosistema completo desde aguas arriba hasta aguas abajo. Si una parte está debilitada, la seguridad alimentaria y la soberanía económica indonesia también están amenazadas.

«Sin seguridad alimentaria, no tenemos soberanía. Si no queremos ser soberanos, entonces los próximos 5-10 años nuestro sistema de defensa debe cambiarse», dijo Bungaran.

También agregó que sin una protección grave en los sectores posteriores, como la palma aceitera y el tabaco, Indonesia corría el riesgo de experimentar la industrialización y el estancamiento económico al 5%, lejos del objetivo del gobierno del 8%.