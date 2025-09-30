Wamendagri Rebekah le pidió a seis provincias en Papua que aceleren la eliminación de la malaria

VIVA – Viceministro del Interior (Wamendagri) Ribka Haluk pidió seis provincias en la tierra Papuasia Para acelerar la eliminación del caso malaria. Las seis provincias son Papua, Papúa Occidental, Papúa del Sur, Papúa Central, Papua de montaña y suroeste de Papua. Ribka dijo que todavía hay muchas tareas que deben hacer el gobierno local (Gobierno regional), porque en Papua el caso de la malaria es uno de los problemas experimentados por la comunidad.

Leer también: El Ministro de Asuntos Interiores, Tito le pidió al gobierno regional que priorice el manejo de la TB y apoye la implementación del programa MBG



«Después de los resultados de la evaluación, obtenemos específicamente la tarea del Ministerio del Interior es cómo proporcionamos refuerzo o facilitación de regulaciones para acelerar la eliminación de la malaria en la tierra de Papua», dijo Ribka en su comunicado después de asistir a una reunión de evaluación mensual de la eliminación de la malaria en Papua virtualmente de Jakarta, martes (30/9/2025). A la reunión también asistieron el Ministro de Salud (Menkes) Budi Gunadi Sadikin y el gobierno regional en la tierra de Papua.

En ese contexto, Rebekah continúa fomentando la aceleración de la formación de regulaciones específicas regula la eliminación de la malaria. Según los datos que se embolsó, solo había dos regiones en Papua que tenían regulaciones especiales con respecto a la eliminación de la malaria, a saber, las provincias de Papua y la provincia de Papúa Occidental. Sin embargo, las regulaciones en las dos provincias deben revisarse nuevamente porque todavía contienen autoridad en las regencias/ciudades en las cuatro nuevas regiones autónomas (DOB) de Papua.

Leer también: El fondo del gobierno regional de RP 233 billones de acuerdos en el banco, Purbaya: si el dinero está desempleado, lo tomamos



Recordó que la existencia de la regulación es muy importante. Porque las reglas se convierten en la base básica para realizar el programa. Ribka también enfatizó la necesidad de incluir el programa en el Plan de Desarrollo Medio Regional (RPJMD).

Además, como se estipula en la ley (ley) número 23 de 2014 sobre el gobierno regional, los asuntos de salud se convierten en un asunto obligatorio que debe ser cumplido por el gobierno regional. «Por lo tanto, no hay más razón para que el gobierno regional no prepare fondos para los problemas de eliminación de la malaria», agregó.

Leer también: Hacer crecer la economía regional, el Ministro del Interior espera que el gobierno regional aprenda de la gestión de BUMD de Japón



Según Ribka, la aceleración de la eliminación de la malaria debe ser optimizada por el gobierno regional en Papua. La razón es que el caso ha sido experimentado por muchas personas, incluso convirtiéndose en un contribuyente significativo a la tasa de mortalidad. Además, la socialización para la comunidad también debe intensificarse, especialmente con respecto a la limpieza ambiental que debe mantenerse.

«Debido a que la malaria es de la naturaleza en agua inundada, bosques o áreas que de todos modos son, este charco inmundo es una malaria viva. Por lo tanto, esperamos que el gobierno local continúe realizando la socialización», agregó.

Ribka afirmó, su partido junto con los ministerios relevantes colectivamente ayudaría a resolver el caso. Específicamente del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior), Rebekah alentará la aceleración de la preparación regulatoria para superar la malaria en la tierra de Papua.

«Alentamos las regulaciones, las regulaciones, será la base para la implementación de programas relacionados con los programas de malaria en la tierra de Papua», dijo.