Wamendagri Rebekah Haluk Describa el desarrollo del desarrollo de Dob Papua

VIVA – Viceministro de Asuntos Interiores (Wamendagri) Rebekah Haluk reveló el último desarrollo del desarrollo Nueva región autónoma (DOB) Papuasia. Ribka transmitió esto mientras asistía a una reunión de la discusión y evaluación de la implementación del desarrollo de Dob Papua en la Oficina del Ministerio de Obras Públicas (PU), Yakarta, martes (19/08/2025).

Ribka enfatizó que la reunión era una forma de sinergia entre ministerios/instituciones (k/l) para construir conjuntamente Dob Papua. Se espera que la reunión proporcione descripciones específicas relacionadas con el desarrollo de DOB, incluida la planificación futura, la adquisición de tierras, la construcción de oficinas gubernamentales, fondos y determinación regulatoria.

«Nuestra reunión hoy, el 19 de agosto de 2025, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Obras Públicas para hacer un seguimiento de los resultados del RDP con la Comisión II de la Cámara de Representantes II, que es el resultado del acuerdo de que el desarrollo de infraestructura debe ser operativo en 2028», dijo.

Durante la reunión, explicó Ribka, el Ministerio de Obras Públicas informó el progreso del desarrollo del DOB en Papua. Para el sur de Papúa, el progreso del desarrollo ha alcanzado el 67 por ciento, mientras que el suroeste del suroeste de Papua es solo alrededor del 20-30 por ciento. En cuanto a en el centro de Papúa, el nuevo proceso de subasta se llevará a cabo con un objetivo completado y la firma del contrato en octubre de 2025

«De acuerdo con el mandato de la ley de cada región del DOB, que el tiempo de implementación y asistencia de la región del DOB se completó en 2025.

Agregó que el jefe regional en Dob Papua, que ahora es elegido definitivamente, puede estar más seguro de que el desarrollo de DOB se realizará. Ministerio del InteriorContinuó, proporcionará explicaciones y dirección técnicas, no solo al gobierno local sino también a la comunidad con respecto al desarrollo físico que se llevará a cabo.

«Entonces el gobernador realmente ha dividido los centros del gobierno.

Además, explicó Ribka, el desarrollo del Centro del Gobierno utilizó un fondo conjunto entre el presupuesto estatal (APBN) y el Presupuesto de Ingresos y Gastos Regionales (APBD). Según sus observaciones, el progreso del desarrollo en DOB continúa funcionando, incluidas las oficinas gubernamentales, las casas habitables, el acceso de la carretera, el drenaje de la oficina del gobernador. Sin embargo, recordó, el costo de desarrollo en la región montañosa de Papua es relativamente más alto que otros Dob Papua debido a varios factores, incluidas las condiciones geográficas.

«Que el esquema y la fuente de financiación para el Centro del Gobierno se financian de la APBN, pero el APBD también debe financiar. Las tareas son claras, se han dividido. Por esa razón, solicitar el apoyo de los ministerios/instituciones, tanto del Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Obras Públicas, también de Bappenas a ambos enfocados», agregó.

Continuó, la coordinación cruzada/L continuó. El Ministerio del Interior también se ha comunicado con todos los gobiernos regionales relacionados con el desarrollo del DOB. Uno de ellos fue una visita a las montañas de Papua a la que fue atendida directamente por el Ministro de Asuntos Interiores Muhammad Tito Karnavian y el Ministro de Vivienda y Áreas de Asentamiento (PKP) Maruarar Sirait. De la visita, se determinó un plan de desarrollo de la oficina clave para la administración del gobierno regional.

«Continuaremos aumentando el volumen de nuestra reunión de coordinación. Todos los meses evaluaremos el desarrollo en lugar de la implementación de todo el proceso de acción, el Ministerio de Obras Públicas y también el Ministerio de Finanzas, de Bappenas, entonces del Ministerio de Asuntos de Interior. Continuaremos realizando una reunión de evaluación de rutina cada mes», dijo.