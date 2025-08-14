Wamendagri Rebekah Esperanza para la construcción de 2.200 unidades de empoderamiento de empoderamiento OAP Empoderamiento

VIVA – Viceministro de Asuntos Interiores (Wamendagri) Ribka Haluk espera que el desarrollo de 2.200 unidades Casa en la provincia Montañas de Papua Puede fomentar el empoderamiento de la comunidad, especialmente los papúes indígenas (OAP). Afirmó que este desarrollo involucrará a los empresarios de OAP para que los niños papúes puedan ser empoderados.

«Fue destinado por un emprendedor papú. Entonces, ¿cómo pueden crecer los niños papúes, tan empoderadores», dijo al equipo de medios después de la reunión de coordinación de la unidad de vivienda de 2,200 que tuvo lugar en el Hotel Baliem Pilamo, Wamena, Regencia Jayawijaya, Montañas Papua, miércoles (8/13/2025).

Agregó que el mecanismo de desarrollo se había regulado, incluidos documentos y requisitos de subasta que deben estar de acuerdo con las regulaciones aplicables. Con respecto a las limitaciones técnicas en el campo, Ribka dijo que el gobierno había mitigado. El equipo del Ministerio de Vivienda y Áreas de Liquidación (PKP) ha revisado e inventario de los problemas y características de cada región.

«Se conoce al menos algunos de los problemas y características de sus respectivas regiones, se lleva a cabo la mitigación, cómo manejar los problemas que existen en cada distrito», dijo.

Ribka espera que la construcción de una casa esté acompañada de instalaciones de apoyo como saneamiento de agua limpia, baños, cocinas y electricidad. Además, espera que los programas de ministerio cruzado también puedan ingresar, incluida la asistencia social, la agricultura, la pesca y el desarrollo saludable del hogar.

«Entonces, la dirección del Presidente, 3T, comenzando desde la región, desde áreas rurales como esa, y hay una cooperativa de la aldea también entrará, especialmente si la casa es buena en el pueblo, esto es extraordinario», dijo.

Como se sabe, el programa de la Unidad de Vivienda de 2.200 en las montañas de Papua es una dirección directa del presidente Prabowo Subianto. Rebekah apeló que no habría gravámenes ilegales a la comunidad. Este desarrollo, enfatizó, no fue para fines políticos, sino únicamente para mejorar el bienestar de la comunidad.

«Estamos en Papua a partir de este Papua montañoso, si es bueno, el proyecto piloto es bueno, otro Papua también podrá hacerlo. Esto también se debe a que el nuevo ministerio, entonces, esta es la victoria rápida del presidente, esto es algo que debe hacerse rápidamente, por lo que esto formamos el equipo es bastante grande», dijo.