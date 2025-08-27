Wamendagri Rebekah enfatiza la profesionalidad y el gobierno saludable del banco regional como BUMD

VIVA – Viceministro de Asuntos Interiores (Wamendagri) Ribka Haluk enfatizó la importancia de la gestión profesional y saludable en la carrera banco regional como una entidad comercial de propiedad regional (Bumd). Según él, el gobierno regional (PEMDA) necesita mejorar seriamente, uno de los cuales es garantizar la calidad de los recursos humanos (recursos humanos) que ocuparán posiciones estratégicas en BUMD.

Hizo hincapié en que el gobierno local buscaba candidatos que fueran realmente competentes para ocupar posiciones importantes. Por ejemplo, la posición de los comisionados debe ser ocupada por figuras que tienen la capacidad y la experiencia en el sector bancario y financiero.

«Realmente prestaremos atención a esto para que al convertirnos en comisionado allí, realmente represente al gobierno regional», dijo Ribka al acompañar la visita de trabajo específica de la Comisión de la Cámara de Representantes II en el contexto de la supervisión de los bancos regionales como bumds que contribuyeron con ingresos regionales en la oficina del Banco Regional del Sureste de Sulawesi (Oficina del Banco del Surtoeste del Sureste), miércoles 27/8/2025 en la Oficina del Banco de Desarrollo del Sur de Surawesi.

Además del aspecto de la competencia de recursos humanos, Ribka también recordó que los mecanismos de financiación y préstamo llevados a cabo por BPD están realmente dirigidos al uso del presupuesto objetivo. Esto es importante para evitar la planificación y el abuso financiero del futuro.

«Espero que el gobernador pueda estar de acuerdo con el control correcto. Bueno, esto debe ser más cuidadoso en el futuro», dijo.

Además, Rebekah enfatizó, la mejora de BUMD y la banca regional debe hacerse a fondo para poder hacer una contribución significativa a los ingresos originales (PAD) regionales. Por lo tanto, el fortalecimiento fiscal regional será directamente proporcional al creciente bienestar económico de la comunidad.

«El objetivo es cómo ayudamos a nuestros amigos del gobierno local para que los bancos también estén saludables, entonces el gobierno local también es fiscal en el año fiscal, puede haber una buena gestión financiera», dijo.

Además, también destacó el papel de la banca a través del programa de responsabilidad social corporativa (CSR). Rebekah solicitó que el uso de la RSE se dirigiera a las necesidades de la comunidad de manera real, para alentar el crecimiento de las actividades económicas locales.

«Espero que el gobernador y el vicegobernador también sean revisados ​​para esta CSR en cualquier lugar, se considerará más tarde el banco de RSE», concluyó.

Para obtener información, el evento también asistió el vicegobernador del sureste de Sulawesi Hugua, presidente de la Comisión de la Cámara de Representantes II Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, miembro de la Comisión II Rusda Mahmud, Ahmad Irawan y Ali Ahmad. También estaban presentes las filas de los Comisionados y Directores del Banco del Sureste de Sulawesi, el jefe de la Agencia de Planificación Regional del Desarrollo Regional de la Provincia del Sureste de Sulawesi (BAPPETA), así como el jefe de la Agencia Regional de Gestión Financiera y de Activos del Sureste de Sulawesi (BPKAD).