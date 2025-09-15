Wamendagri Bima enfatiza al gobierno regional de la NTB inmediatamente recuperarse y activar siskamling

VIVA -En Ministro de Asuntos del Interior (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto enfatizó la necesidad de que el Gobierno Regional del Occidente de Nusa Tenggara (NTB) diera un paso de recuperación rápido después de la misa, al revivir el sistema Seguridad Ambiente (Siskamling) Para mantener la situación propicio. Dijo esto en una reunión conjunta con el Foro de Coordinación de Liderazgo Regional de la Provincia de la NTB (Forkopimda), luego del incidente de la quema de la oficina del Consejo Representativo Regional de la Provincia de NTB (DPRD).

Bima explicó, el Ministro del Interior (Ministro de Asuntos Interiores) Muhammad Tito Karnavian había dirigido las filas del Ministerio de Asuntos Interiores (Ministerio del Interior) Reducir a varias regiones realizando visitas, amistad y consolidación, especialmente en áreas afectadas por disturbios. Según él, el Ministro del Interior prestó especial atención para que se mantengan la estabilidad y el orden, al tiempo que fomenta la aceleración de la recuperación.

«Entonces, tal vez después de esto, el presidente [DPRD]Pido que reciba una visión general de la medida en que se hace la coordinación para luego calcular la pérdida y la medida en que se ha llevado a cabo una discusión relacionada con la asignación de fondos. En cada región enfatizamos esto «, dijo en la oficina de DPRD provincial de la NTB, Mataram City, sábado (13/09/2025).

Continuó, la dirección del presidente Prabowo enfatizó que el gobierno local (PEMDA) se mueve rápidamente, especialmente para mejorar las instalaciones públicas dañadas. BIMA evalúa que la recuperación debe prepararse en etapas con una escala de prioridad medida, de corto a largo plazo.

«Actualmente estamos compilando, ¿cuánto es el número? [kebutuhan anggaran] la precisión antes. ¿Es posible ejecutar en este momento a través de un mecanismo de cambio? [anggaran] O también hay quienes necesitan sus etapas en el año fiscal el próximo año «, agregó.

En el foro, Bima agradeció al DPRD provincial de la NTB que continuó cumpliendo con sus deberes a pesar de que el edificio del consejo estaba dañado. Según él, esta actitud muestra el compromiso del DPRD en la realización de las funciones del gobierno regional a pesar de que está en una emergencia.

«Es sorprendente aprecio, el gusto como este también puede ser un ejemplo de que el DPRD es a pesar de que la situación es de emergencia, llena de limitaciones, pero aún funciona», dijo.

Con respecto a la seguridad, Bima nuevamente enfatizó la urgencia de la activación de Siskamling. Según él, hay tres objetivos principales de Siskamling, a saber, fortalecer la unión de los ciudadanos, mantener la seguridad ambiental y aumentar la detección temprana. También le recordó a las actividades de Siskamling que fueran monitoreadas de manera consistente, diseñada sistemáticamente e involucraron a la generación más joven.

«Mantenerse ahora también llevando a la socialización a la generación más joven, los niños del milenio, la Generación Z, invitados a participar», agregó.

Bima agregó, el concepto principal que se enfatizó fue que los residentes protegieron a los residentes. Le pidió al público que conozca los puntos vulnerables, alquilados o sospechosos, e inmediatamente informara si encuentran indicaciones de peligro. Según él, la seguridad no es solo responsabilidad de las autoridades, sino que también requiere la participación activa de los ciudadanos.

«Una unión, la segunda seguridad y el tercero es la detección temprana. Por favor, tenga atención para activar Siskamling», dijo.

También asistió a la reunión el presidente de la NTB Provincial DPRD Baiq Isvie Rupaeda, el jefe de la Agencia de Inteligencia Regional de NTB (Kabinda) Amiruddin, el Secretario de la Provincia de la NTB DPRD Hendra Saputra, y las clasificaciones de otros Forkopimda de la Provincia de la NTB.