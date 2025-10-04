Wamendagri Bima Asegure el ajuste de TKD para considerar la implementación de los estándares mínimos de servicio

VIVA – Viceministro de Asuntos Interiores (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto afirmó, ajustes a la transferencia a la región (TKD) Todavía presta atención a la tarea del gobierno local (Gobierno regional) En el rendimiento Estándares de servicio mínimos (SPM). Esto se transmitió durante la visita de trabajo de la Comisión de Recreo II de la Comisión de la Cámara de Representantes de Indonesia I Período para el año de juicio 2025-2026 en la ciudad de Tarakan, North Kalimantan (Kaltara), viernes (3/10/2025).

En el foro, BIMA dijo que el ajuste de TKD realizado por el gobierno central se basó en la consideración de la eficiencia, la efectividad del programa y las necesidades de realidad presupuestaria cuyos beneficios aún sentían el gobierno regional. Sin embargo, el Ministerio del Interior (Ministerio del Interior) Continúe escuchando los diversos puntos de vista de la cabeza regional con respecto a las condiciones de sus respectivas regiones como una consideración material.

Explicó que el Ministerio del Interior calculó las capacidades fiscales de cada región al ajustar el TKD. Esto es necesario para que el gobierno central comprenda cuánto se necesita el presupuesto para que todos los gobiernos locales aún puedan administrar SPM.

«Contamos con más detalle cuánto se necesita en realidad para que todos los gobiernos locales aún puedan ejecutar estándares de servicio mínimos para los programas que realmente necesitan los residentes», dijo.

Explicó, a través de un estudio conjunto, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Finanzas acordaron la adición del apoyo de TKD. Este objetivo adicional de hacer que todos los gobiernos regionales aún puedan ejecutar un programa obligatorio básico, como los servicios de salud y educación.

Sin embargo, BIMA enfatizó que el adicional solo incluía necesidades básicas. El gobierno central todavía está llevando a cabo una mayor mapeo de las necesidades de infraestructura y otros programas estratégicos que pueden sinergirse con el gobierno regional.

«Entonces, en esencia, escuchamos y sentimos y coordinamos intensamente con el Ministerio de Finanzas para garantizar que 2026 amigos en las regiones no se vean demasiado afectados», explicó Bima.

Además de destacar los ajustes de TKD, también transmitió cuatro direcciones importantes que habían sido enfatizadas por el Ministro de Asuntos Interiores (Ministro de Asuntos Interiores) al gobierno regional. Primero, la optimización del gasto regional para mejorarse aún más. En segundo lugar, alentando la innovación en el aumento de los ingresos originales regionales (PAD) sin cargar a la comunidad. Tercero, el uso de programas estratégicos nacionales para apoyar el crecimiento en las regiones. Cuarto, el aumento en la facilidad de los negocios como un paso estratégico para alentar el clima de inversión.