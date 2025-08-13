Wamendagri Bima Arya Explica MBG y Kopdeskel rojo y blanco en Asuf 2025

VIVA – Viceministro de Asuntos Interiores (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto explicó una serie de programas nacionales de prioridad, como comidas nutricionales gratuitas (Mbg), Village/Kelurahan Cooperative (Cabeza a cabeza) Blanco rojo, y una escuela del pueblo, en Foro de urbanización sostenible de la ASEAN (ASUF) 2025 celebrado en Kuala Lumpur, Malasia, martes (2/12/2025).

Leer también: El ministro de Asuntos Interiores y el Ministro de PKP establece un diálogo con las montañas de Papua y asisten al evento de quema de Batu



Este foro reúne a 300 jefes regionales y líderes de la ciudad de todos los países miembros de la ASEAN. El gobernador de DKI Jakarta, Pramono Anung, también estuvo presente como orador para discutir la dirección, la estrategia y la cooperación hacia el desarrollo urbano sostenible.

Como orador clave en el foro, Bima enfatizó la importancia de fortalecer la resiliencia social y económica de la comunidad a través del programa de prioridad nacional del presidente Prabowo. Según él, estos programas no solo mejoran el bienestar de los ciudadanos a nivel local, sino que también se convierten en una base para que las personas duras enfrenten desafíos globales.

Leer también: Visite Wamena, Ministro del Interior, garantice la ubicación del Centro de Gobierno Provincial de Papua Mountain



Bima subrayó que el potencial local administrado en innovadoras podría ser un poder reconocido por el mundo. Dio un ejemplo del aura de la línea de carreras en Riau. La tradición de las carreras de botes, que es la identidad cultural de la comunidad local, no solo conserva los valores de unión y cooperación mutua, sino que también se convierte en un imán turístico que tiene un impacto económico significativo en la región.

«La ruta de Pacu demuestra que la sabiduría local puede ser una inspiración global, al tiempo que proporciona beneficios concretos para la comunidad», dijo.

Leer también: Evitar la fuga de datos, el Ministro de Asuntos del Interior, instruya al gobierno regional para la forma del Equipo de Respuesta a Incidentes de Siber



Bima agregó, cada ciudad de la ASEAN tiene un poder único que puede convertirse en una solución para los desafíos globales, que van desde la seguridad alimentaria, el cambio climático, hasta el desarrollo inclusivo.

«La clave está en colaboración, innovación y compromiso conjunto para construir una ciudad dura y sostenible, y proporcionar amplios beneficios para sus ciudadanos», dijo.

ASUF 2025 es un impulso importante para los jefes regionales y los líderes urbanos en la región de la ASEAN para compartir experiencias, intercambiar las mejores prácticas y fortalecer las redes de cooperación de transmisión cruzada. Con una estrecha colaboración, el potencial local en cada ciudad puede convertirse en una fuerza global que contribuye significativamente al futuro de la región.