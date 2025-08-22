Wamenaker Noel afirmó no ser anotado ott, el KPK reveló el escándalo de Rp81 mil millones

Yakarta, Viva – presunto drama de casos extorsión La gestión de la certificación de seguridad y salud ocupacional (K3) en el Ministerio de Manpower continúa calentando. Viceministro de Manpower (Wamenaker) Immanuel Ebenezer O el Noel oficial es detenido por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK), Viernes 22 de agosto de 2025.

Sin embargo, cuando se lleva a un auto de detención, Noel hizo una declaración sorprendente. Negó que estuviera expuesto a una operación de captura a mano (Ot).

«También quiero aclarar que no estoy en OTT», dijo Noel en el edificio KPK, Kuningan, South Yakarta.

No solo eso, Noel también se negó si se decía que estaba involucrado en la extorsión. Hizo hincapié en que el caso que arrastró su nombre no era un caso de extorsión como se informó.

«Mi caso no es un caso de extorsión, por lo que la narración externa no se convierte en una narrativa sucia y mis amigos que están junto a mí son casos de extorsión», dijo Noel.

KPK revela un fantástico flujo de fondos Rp.81 mil millones

A diferencia de la afirmación de Noel, el KPK en realidad reveló los hechos sorprendentes. El presidente de KPK, Setyo Budiyanto, dijo que la supuesta práctica de extorsión había estado sucediendo durante mucho tiempo, incluso antes de que Noel se desempeñara como viceministro.

«La práctica de presunta extorsión ha ocurrido varios períodos anteriores que se estima desde 2019 hasta el presente», dijo Setyo.

En los resultados de la investigación, el KPK encontró una serie de hallazgos sorprendentes:

Total de fondos malversados: Rp.81 mil millones

Período de malversación de fondos: 2019 – 2024

Modo: diferencia de pago Certificación K3 que no se deposita en el Tesoro del Estado

Utilización de fondos: compra de vehículos de lujo, depósitos en efectivo, participación de capital, costos de entretenimiento

«Con el costo que debería ser de acuerdo con las tasas de PNBP, el dinero fluye a varias partes, que es un total de Rp81 mil millones», explicó Setyo.

De esta cantidad, Noel supuestamente recibió un flujo de fondos de RP3 mil millones en diciembre de 2024.

11 personas son sospechosas, esta es la lista

Este caso no solo atrapó a Noel. El KPK nombró a otras 10 personas como sospechosos. Consisten en funcionarios del Ministerio de Manpower y el Sector Privado. Los siguientes nombres:

Irvian Bobby Mahendro-Coordinador de la institución y persona K3 (2022-2025) Gerry Aditya Herwanto Putra-Coordinator de pruebas y evaluación de competencias de seguridad ocupacional (2022-Sekarang) Subhan-sub-coordinador de la Dirección de Seguridad Ocupacional de Bina K3 (2020-2025) Anitasari Kusumawati-sub-coordinador de personal de asociación y salud ocupacional (2020 presente) Immanuel Ebenezer – Viceministro de Manpower Fahrurozi-Dirjen Binwasnaker y K3 (marzo de 2025-Skarang) Hery Sutanto-Director de Desarrollo Institucional (2021-febrero de 2025) Sekarsari Kartika Putri – Subkoordinator Supriadi – Coordinador Temurila – Pt Kem Indonesia Miki Mahfud – Pt Kem Indonesia

Los sospechosos fueron acusados ​​bajo la carta del Artículo 12 (E) y/o el Artículo 12B de la Ley No. 31 de 1999 sobre la erradicación de los delitos de corrupción (enmendados por la Ley No. 20 de 2001) Juncto Artículo 64 Párrafo (1) del Código Penal y el Artículo 55 Párrafo (1) del 1er Código Penal.

Amenaza de castigo? No es broma, que va desde un delito mínimo de 4 años hasta un máximo de 20 años de prisión, incluso una cadena perpetua. Las multas impuestas pueden alcanzar Rp1 mil millones.