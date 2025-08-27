Wamen Tiko revela las principales limitaciones del crédito doméstico MBR, esquema BTN GODOK de KPR cuestionando el corte

Yakarta, Viva – Dijo Kartika Wirjoatmodjo, ministro viceministro de Estado, Kartika Wirjoatmodjo, actualmente el desafío para optimizar la absorción del sector de la vivienda es la entrega nominal Crédito Propiedad Casa (KPR) que se considera demasiado alto.

Por lo tanto, según Tiko, el saludo familiar de Kartika, debe haber innovación de productos y también un esquema de financiamiento barato para reducir la carga de cuotas de los consumidores. Por lo tanto, la demanda de las personas de comprar una casa aumentará.

«El punto es que para los compradores de esta casa, lo importante es las cuotas. Por lo tanto, estamos innovando con el producto para que con un tenor más largo, las cuotas puedan ser RP1 millones», dijo en Samesta Pasadana en Bandung Regency, miércoles 27 de agosto de 2025, citadas de su declaración.

También enfatizó que el Ministerio de Bumn estaba listo para apoyar a PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (BTN) para arrastrar las reglas y estrategias para aumentar el rendimiento de las personas de ingresos medios y bajos (MBR). Porque, si la entrega de la propiedad de la vivienda excede una cifra promedio del 30 por ciento del ingreso de clase media inferior, será difícil darse cuenta de esto.

«Debido a que sabemos eso por poder adquisitivo, por ejemplo, las personas tienen un ingreso de Rp. 5 millones, ¿verdad? [perhitungan] El banco es el 30 por ciento máximo (ingresos para entrega), derecho RP1.5 millones. Significa que si queremos alcanzar un ingreso más largo de RP4 millones, sí, sí, el tenor debe extenderse «, explicó.

Por lo tanto, dos partes, a saber, la eficiencia de los precios de la vivienda y también el financiamiento debe estar más adaptada al perfil actual del cliente.

«Intentamos el suministro de esta casa de la manera más eficiente posible para ingresar el precio correcto antes, pero también desde el lado financiero que hacemos para que sea más largo con un cálculo tanto a través de los subsidios de FLPP como de flores», explicó.

Mientras tanto, también se aseguró de que el precio de las casas subsidiadas también se ajuste a la vivienda para las personas de ingresos medios para que la brecha no esté demasiado lejos.

«Lo que realmente esperamos es que más tarde, el precio de este subsidio también aumentará lentamente.



Director de Btn Nixon L Napitupulu.

Respondiendo a esto, el director gerente de BTN, Nixon LP Napitupulu, dijo que su partido estaba tratando de aumentar el lado de la demanda de KPR con un esquema de reducción de cuotas por mes, pero al rehustar el tenor a plazos.

«Tenemos un tenor largo, 20-30 (años). Para nosotros [angsuran] Puede soltar Rp 100,000, RP. 200,000 por mes. Y eso es para la comunidad inferior, es realmente algo con las entregas que descienden hasta ahora. De esa manera, podemos esperar que aumenten las ventas, en eso estamos trabajando «, dijo.

Además, su partido también está tratando de reducir los costos frente al consumidor cuando el proceso KPR. «De modo que fuera del DP ha estado realmente deprimido, eh. Pero todavía hay otros costos que queremos tratar de deslizarse nuevamente para que los costos iniciales no sean demasiado pesados ​​o que también se puedan pagar en cuotas», dijo.

Además, también existe la eliminación de los costos de IVA y BPHTB llevados a cabo por el gobierno. Para que se simplifique y garantice el proceso de propiedad de los hogares para la comunidad.

«Entonces, al menos los costos de transacción como BPHTB, es lo mismo que el gobierno se lleva, por lo que disminuye. Entonces, es realmente correcto cuando compras una casa, paga solo para comprar una casa, no hay más», agregó.

El director interino de Porumnas Tambok Setyawati dijo que actualmente la propiedad de la vivienda con un esquema hipotecario subsidiado y no subsidiado es en realidad muy alta. Pero es necesario innovar en productos financieros proporcionados por los bancos para que la absorción sea óptima.

Por lo tanto, espera que BTN complete inmediatamente un producto de financiamiento KPR competitivo para que pueda acceder a él la clase media y MBR. Dio un ejemplo, Porumnas Samesta Pasadana, que actualmente puede vender 1.500 unidades de vivienda de 2.800 proyecciones de casas.

«Por lo tanto, la necesidad de que estén cerca de la casa definitivamente es necesaria. Por lo tanto, las perspectivas siguen siendo muy buenas. Y el acceso, el transporte también es compatible, comenzando desde el tren, habrá salida Toll, es muy solidario «, concluyó.