Walton Goggins Snake Jewelry en 2025 Emmys: White Lotus Mensaje

Walton Goggins estaba rodeado de serpientes en el 2025 Emmys.

El domingo por la noche, la estrella de «White Lotus» hizo un juguetón y lujoso asentir a su personaje Rick Goggins con sus joyas, que se pusieron imágenes de serpientes, un motivo recurrente durante la temporada 3 del Show de HBO. Llevaba tres piezas de David Yurman: An anillo de Ouroboros En oro amarillo de 18k con diamantes, un pulsera de serpiente dorada también en oro amarillo de 18k y un collar Con una serpiente con acentos de malaquita/esmeralda.

En el episodio 3, «El significado de los sueños», Rick (Goggins) lleva al Chelsea (Aimee Lou Wood) a un espectáculo de serpientes en Tailandia, pero las escenas están fuera de control. Rick libera serpientes venenosas de su jaula, un acto impulsivo que refleja su agitación interna y su sentido de que ha sido atrapado por partes de su vida que no eligió. Para Goggins, la escena fue particularmente intensa porque tiene una fobia de serpientes. Reveló que filmarlo era «horrible», y que las serpientes utilizadas eran reales. Incluso fue mordido mientras se filmaba, inicialmente creía que no era venenoso, pero luego se aconsejó que fuera al hospital

Sin embargo, la fobia de serpientes de Goggins ya no está iterada en oro de 18k. La joyería era la estrella de su conjunto de Louis Vuitton personalizado totalmente blanco, formado por una chaqueta de esmoquin de un solo pecho blanca, camisa de seda blanca, pantalones negros y mocasines negros.

Goggins fue nominado para el actor de apoyo en una serie dramática para su papel de Rick en la temporada 3 de «El loto blanco. » El premio finalmente se otorgó a Tramell Tillman por «Severance». Ver una lista completa de 2025 ganadores del Emmy aquí.

