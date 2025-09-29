Walton Goggins reacciona a Pete Davidson prediciendo una reacción de carrera

Walton Goggins está diciendo «joder» cuando se trata de las redes sociales que potencialmente se vuelven sobre él. Alumbre «SNL» Pete Davidson recientemente titulares hechos Para llamar a las formas en que los usuarios de las redes sociales a menudo se obsesionan con los actores solo para terminar quejándose de ellos unos meses después. Davidson dijo que sucedió Pedro Pascalquien pasó del papá de Internet al tema de la reacción violenta por simplemente actuar en muchas cosas populares (desde Marvel hasta «Star Wars» hasta «The Last of Us» a la taquilla independiente «materialistas» y más), y Davidson predijo que le pasaría a los gafas a continuación.

«Pete, no nos conocemos, pero aprecio los cabezas», respondió Goggins en Instagram. «Estamos de acuerdo en una cosa … Pedro Pascal no es un buen hombre, es un gran hombre. Un querido amigo mío. Como 53 años, soy muy consciente de que cada experiencia tiene una vida útil. Aprecio que muchos de ustedes vayan en este viaje conmigo. Me imagino que muchos de ustedes (y no culpo a usted) me canso de mi hogar. Honra todos los que trabajaron tan duro para hacer realidad estas historias.

Si bien Goggins ha sido un querido actor de personajes durante décadas, ha alcanzado nuevos niveles de fama en los últimos meses con aclamados giros en series de televisión excesivas como «Fallout» y «The White Lotus». El nominado al Emmy dijo que no puede estar demasiado enojado con las redes sociales que potencialmente se vuelven sobre él cuando es afortunado de estar en una posición en su carrera donde esa sería una oportunidad.

«¡¿Qué suerte tengo que esto sea una posibilidad?!» Goggins escribió. «He tenido la buena fortuna de conversar en tantas conversaciones interesantes con tantos de ustedes … de colaborar con tantas personas de los mejores estanterías en tantas disciplinas en los últimos años. Mucho más que un niño pobre de Georgia alguna vez tendría la audacia de imaginar. No me retrocedería una … si digo que en la vida es más que decir que no es un crimen, entonces estoy a la que se le cobra esta posibilidad. Mi destino … bueno … a la mierda.

Davidson inició una discusión sobre este tema mientras aparecía en Theo Von’s Podcast de «este pasado fin de semana». Comentó cómo las redes sociales «no pueden esperar» para recurrir a las figuras de entretenimiento que anteriormente les han amado.

«Follando hace dos años es un gran actor trabajador», dijo Davidson sobre la reputación de Pascal. «Todo el mundo dijo: ‘Ha trabajado muy duro y ha sido un actor luchador’. Joder explota tan jodidamente. Luego, un año después, ahora está en todo porque está caliente y grande y todos dicen: ‘Ve a la mierda, amigo’ «.

Davidson dijo más tarde que las redes sociales «van a hacerlo con Walton Goggins a continuación … es, como, en cuestión de meses».