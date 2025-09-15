Walton Goggins, Pedro Pascal y más

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

El poder de la estrella era tan brillante en el EmmysLas gafas de sol eran esenciales.

Las sombras fueron el accesorio de elección en la ceremonia de este año, particularmente para los hombres de la alfombra, con todos desde Harrison Ford y Walton Goggins a Pedro Pascal y Sam Rockwell accesoriendo sus conjuntos de corbatas negras con dulces con ojos sombreados.

Afortunadamente para los demonios de moda que miran desde casa, la mayoría de las gafas de sol vistos en la alfombra están disponibles para comprar en línea, a diferencia de muchos de los trajes personalizados o vestidos de alta costura usados ​​durante toda la noche.

Pascal, por ejemplo, caminó la alfombra en Céline, incluido un par de marcos de metal ronda y teñidos de la casa de lujo francesa. El estilo exacto es el Marco de metal Celine 26 Gafas de sol. Su conjunto en general estaba compuesto por un traje de marfil de doble pecho. Debajo, lo mantuvo simple con una crujiente camisa de poplina blanca. En lugar de volverse ultra formal con zapatos de vestir, rompió las cosas combinando el look con zapatillas blancas limpias.

Goggins tampoco es ajeno a un momento sombreado. La estrella «White Lotus», que tiene su propia línea Goggins Goggle Glasses, combinó un traje personalizado Louis Vuitton con un par de gafas de estilo modular de la marca Garrett Leight con sede en California. Lo más destacado de su aspecto, sin embargo, fue su joyería de motivos de serpiente -Un guiño a la trama cargada de símbolos de su personaje en «The White Lotus».

Harrison Ford y Sam Rockwell, mientras tanto, emparejaron los esmoquin negros con sunnies de color oscuro. Ford, nominado para «Conducir», llevaba un par de sus confiables gafas de transición, mientras que Rockwell, nominado para «The White Lotus», se puso gafas de sol negras clásicas con un marco audaz y cuadrado y bordes ligeramente redondeados en la parte inferior. Wayfarer II de Ray-BanO ofrece un estilo similar a un precio asequible.

Finalmente, Adam Scott también vistió un traje de dos toneladas un traje Thom Browne personalizado de dos tonos con un par de Wayfarers. Su aspecto incluía pantalones de cintura alta sostenidos por los tirantes, y evitó la corbata de lazo clásica para un estilo limpio y de cuello abierto. Junto a los sunnies, que despegó dentro del lugar, la estrella de «Severance» accesorizada con un alfiler de flores en su solapa y un clip de corbata, completando una versión moderna y audaz de la ropa formal.

