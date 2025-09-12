Walter Salles presentará a ‘The Secret Agent’ en el Museo de la Academia

Walter SallesEl director brasileño detrás del drama 2024 ganador del Oscar «I’m Still aquí» presentará una proyección de «El agente secreto«En el Museo de la Academia de películas para comenzar el Bravo Film Festival el 19 de octubre.

Del compañero director brasileño Kleber Mendonça Filho«The Secret Agent» es un thriller político histórico que tendrá lugar en 1977, a turno de la dictadura militar de Brasil. Sigue a un maestro que queda atrapado en la agitación nacional y huye a su ciudad natal de Recife durante el carnaval, pero la pelea nunca está lejos de sus talones.

La película fue la característica más decorada en el Festival de Cine de Cannes de este año, ganando el Premio Fipresci International Critics Award a la Mejor Película, y el Premio des Cinémas Art ESSAI – Award Cinema Award, así como el Mejor Director a Mendonça Filho y el Mejor Actor para el Lead Wagner Moura. La película recibió una ovación de pie de 13 minutos.

Después de Cannes, Neon adquirió los derechos de distribución norteamericanos de «The Secret Agent» y lo lanzará en los cines el 26 de noviembre. Vitrine Filmes lo está liberando en Brasil y Ad Vitam está lanzando en Francia, mientras que Mubi ha adquirido derechos en el Reino Unido, Irlanda, América hispana e India.

«The Secret Agent» es una de las seis películas que luchan para representar a Brasil en la categoría de Mejor Feature International en los 98 ° Premios de la Academia, y será campaña por la Mejor Película, Director, Actor y más.

La proyección del Museo de la Academia marca el estreno de «The Secret Agent» de Los Angeles «, y seguirán un preguntas y respuestas con Mendonça Filho y la productora Emilie Lesclaux. Desde Cannes, La película se encontró con Recepciones cálidas en el Festival de Cine de Telluride y el Festival Internacional de Cine de Toronto, y pronto tocará en el Festival de Cine de Nueva York, el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, el Festival de Cine de Londres BFI y Beyond Fest antes de su carrera teatral.

Mire el trailer de «The Secret Agent» a continuación: