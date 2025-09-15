Walmart+ La membresía viene con Peacock, Paramount+: Regístrese en línea

Si compra un producto o servicio revisado de forma independiente a través de un enlace en nuestro sitio web, Variety puede recibir una comisión de afiliación.

Walmart continúa llegando al espacio de transmisión. El minorista está expandiendo a su hijo de cinco años Programa Walmart+ con un nuevo giro de entretenimiento: los miembros ahora pueden elegir entre Pavo real Prima o Supremo+ Esencial, incluido sin costo adicional con su membresía anual o mensual. El movimiento coloca a Walmart+ directamente en el medio del paisaje de transmisión en constante evolución, dando a los suscriptores acceso a una plataforma importante sin tener que agregar otro proyecto de ley.

El gigante minorista ha superado constantemente los beneficios en Walmart+ desde su lanzamiento de 2020, desde la entrega gratuita en comestibles y pedidos generales de mercancías superiores a $ 35, hasta el envío del día siguiente y de dos días. Walmart.com sin orden mínimo, para ahorrar combustible en Exxon, Mobil, Walmart, Murphy Stations y Sam’s Club. Ahora, al integrar la transmisión en su paquete, Walmart está posicionando su membresía no solo una conveniencia de compras, sino una membresía de estilo de vida que cubre el entretenimiento y las necesidades del hogar.

El complemento de transmisión llega en un momento en que la consolidación está remodelando el panorama de los medios. Para mantener una ventaja competitiva, tanto Paramount+ como Peacock han cultivado sus alineaciones de transmisión con algunos de los títulos de películas y exhibiciones más contundentes, eventos en vivo y ofertas de noticias por cable. Peacock continúa presionando la serie original junto con la robusta línea de deportes en vivo de NBCuniversal, incluidas las Olímpicas y la NBA, además de completar temporadas de redes como Bravo y NBC. Paramount+, mientras tanto, cuenta con acceso exclusivo a deportes en vivo como la UEFA Champions League y ofrece acceso a espectáculos queridos de CBS y Nickelodeon.

Walmart+ sigue siendo un precio de $ 98 /año o $ 12.95 /mes, con un Prueba gratuita de 30 días disponible. Además, los miembros deben volver a seleccionar su servicio de transmisión preferido cada 90 días, lo que significa que pueden oscilar entre Peacock o Paramount+ dependiendo de sus espectáculos y películas preferidos en un momento dado.

Obtenga más información sobre Walmart+, consulte los términos de beneficios y regístrese para una membresía aquí.