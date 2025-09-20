Wall Korean Wall Waiting, Fajar/Fikri se convirtió en la última esperanza de Indonesia en China Masters 2025

VIVA – Dobles de los hombres indonesios, Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri, por lo que el único representante rojo y blanco que todavía sobrevive a Maestros de China 2025.

Fajar/Fikri desafió la primera semilla de Corea del Sur, Kim ganó Ho/Seo Seung Jae, en las semifinales celebradas en el Shenzhen Arena, el sábado 20 de septiembre de 2025 por la noche. Este partido caliente se puede ver directamente en los deportes de TVRI.

Venganza en las finales del cuarto

Los pasos de Fajar/Fikri hacia las semifinales no son fáciles. Deben enfrentarse a representantes de Malasia, Goh Sze Fei/Nur Izzuddin, quien anteriormente se deshizo de ellos en el Japan Open 2025.

Pero esta vez fue diferente, Fajar/Fikri parecía sólido y ganó dos juegos directamente, 21-16 y 21-11.

«Estudiamos su juego nuevamente y luego tratamos de ser ejecutados hoy. Cuando podemos liderar algunos puntos, plantea confianza y puede estar más tranquilo», dijo Fikri después del partido.

Estos resultados continuaron la tendencia positiva de Fajar/Fikri después de ganar con éxito el título en el China Open 2025 en julio pasado.

«Debe estar feliz de poder regresar a las semifinales. No es fácil viajar desde la primera ronda, pero disfrutamos de cada proceso. La comunicación con Fikri y el entrenador funciona sin problemas, con suerte puede ser aún mejor», dijo Fajar.

Muros de la cara coreana

Los grandes desafíos ahora están esperando. Kim/SEO es conocida como la pareja más estable este año con una colección de títulos de todos los títulos de Inglaterra, campeonatos mundiales, hasta una serie de otros torneos de élite.

«Kim/SEO con un rendimiento extraordinario este año, con el campeón All England, el campeón mundial y una serie de otros títulos definitivamente parecerán seguros», agregó Fajar.

Horario de transmisión en vivo

Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri vs Kim Won Ho/Seo Seung Jae

China Masters 2025 – semifinal

Shenzhen Arena

Sábado (9/20) Noche

Deportes de tvri