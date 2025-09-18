Walkot Prabumulih se disculpó después de eliminar al director debido a la reprimenda

Yakarta, Viva – Alcalde Prabumulih Arladisculpándose con la comunidad y los residentes de Prabumulih por el ruido que ocurrió después de la polémica de la eliminación del jefe de Prabumulih 1 Public Middle School, Roni Ardiansyah.

Mientras tanto, este caso comenzó después de que se decía que su hijo fue encontrado que llevaba un automóvil a la escuela y se extendía viral en las redes sociales porque director de escuela eliminado por Arlan.

La disculpa fue transmitida por Arlan después de dar información en la Inspección del Ministerio del Interior (Ministerio del Interior). Fue acompañado por el jefe de la Oficina de Educación y Cultura de Prabumulih. Además, también asistió el director de SMPN 1 Prabumulih Roni Ardiansyah.



Director de SMPN 1 Prabumulih, South Sumatra, Roni Ardiansyah

«En primer lugar, me gustaría disculparme con todas las personas indonesias, especialmente la comunidad de Prabumuli. Admito mi error por este incidente. También me disculpo con Pak Roni, director de SMP Negeri 1, por los errores que cometí», dijo Arlan en una conferencia de prensa en el ministerio de los asuntos del hogar, Central Jakarta, el jueves 18 de septiembre, 2025.

Afirmó que el evento fue eliminado por el director hasta que su hijo trajo un automóvil a la escuela para ser una lección importante para él como jefe de la región y como estudiante de padres.

«Sin este incidente, no puedo controlarme. Con este incidente tomé la sabiduría», dijo.

Además, Arlan también reveló la cronología de los eventos. Según él, el incidente ocurrió el 5 de septiembre de 2025 para coincidir con las vacaciones nacionales. Dijo que, en ese momento, su hijo y sus amigos participaron en el entrenamiento de la banda de batería, que estaba a unos 150 metros de la escuela. Sin embargo, la lluvia se sonrejó a Prabumulih.

«Ese día llovió mucho. Mi hijo y amigos regresaron a la escuela. El maestro llamó a mi hijo si quería salir de poder entrar por el auto. Mi hijo fue escoltado por el conductor, no traído por sí mismo. Quiero entrar, no permitido, inmediatamente salió. Tan pronto como salió, terminó», explicó.