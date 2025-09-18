Walkot Prabumulih estará sujeto a sanciones de Gerindra después de un copot viral, el principal

Yakarta, Viva – Alcalde (Walkot) PrabumulihArlan afirmó ser reprendido por el DPD del partido Gerindra Sur de Sumatra, después de eliminar el director (Kepsek) de SMPN 1 Prabumulih, Roni Ardiansyah.

Dijo que el DPD del Partido Sumatra Gerindra del Sur (Sumatra del Sur) había pedido directamente que reprima y recordara que no se repetirían casos similares.

«El presidente del Partido de Gerindra South Sumatra me ha llamado varias veces. Me reprendió, me dirigió y recordó que no volviera a suceder», dijo Arlan en una conferencia de prensa en la Inspección Ministerio del InteriorCentral Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.



El Ministerio del Interior después de examinar al alcalde de Prabumulih, Arlan

Arlan agregó que recibiría sanciones del Partido Gerindra. La convocatoria oficial de la fiesta está programada después de que regresó de una serie de exámenes con la Inspección General del Ministerio del Interior (Kemendagri).

«Del líder del partido (Gerindra Sumsel) ha habido una reprimenda y sanciones. Me llamaré después de regresar de aquí», dijo.

Por otro lado, se disculpó con la comunidad y los residentes de Prabumulih por el ruido que ocurrió en la cola de la polémica del director de SMP Negeri 1 Prabumulih, Roni.

La disculpa fue transmitida por Arlan después de dar información en la Inspección del Ministerio del Interior (Kemendagri). Fue acompañado por el jefe de la Oficina de Educación y Cultura de Prabumulih. Además, también asistió el director de SMPN 1 Prabumulih Roni Ardiansyah.

«Me gustaría una disculpa a toda la comunidad indonesia, especialmente a la comunidad Prabumulih. Admito mi error por este incidente. También me disculpo con Pak Roni, director de SMP Negeri 1, por los errores que cometí», dijo.

Afirmó que el evento fue eliminado por el director hasta que su hijo trajo un automóvil a la escuela para ser una lección importante para él como jefe de la región y como estudiante de padres.

«Sin este incidente, no puedo controlarme. Con este incidente tomé la sabiduría», dijo.