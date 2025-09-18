Walkot Bandung confía en perder 800 mil turistas extranjeros cada año El impacto del aeropuerto de Husein Sastranegara está cerrado

BandungVIVA – Alcalde de Bandung Muhammad Farhan dijo el cierre de vuelos internacionales en el aeropuerto de Husein Sastranegara tuvo un gran impacto en perder 800 mil turistas extranjeros (Turista) Cada año a Flower City.

«Cada año perdemos 800 mil turistas extranjeros debido a que Husein no recibe vuelos internacionales. costo de oportunidad muy grande. Continuaré luchando por que Husein sea reabrido «, dijo Farhan, en Bandung, West Java, el jueves.

Según Farhan, la accesibilidad es la clave principal para la atracción turística de la ciudad de Bandung. Consideró que la existencia de un aeropuerto cerca del centro de la ciudad es un valor estratégico para traer turistas.

Alcalde de Bandung Muhammad Farhan.

«Los turistas ciertamente se sienten más cómodos con el aeropuerto cerca del centro de la ciudad. Si tiene que ir a Kertajati, lleva más tiempo y costo. Entonces Husein tiene un valor estratégico», dijo nuevamente.

Por lo tanto, le pidió al gobierno central que reactivara inmediatamente el aeropuerto de Husein Sastranegara para apoyar el progreso del sector turístico y la economía en la ciudad de Bandung.

Farhan cree que la reactivación del aeropuerto de Husein es una necesidad estratégica, especialmente al elevar el sector turístico que está disminuyendo en Bandung y sus alrededores.

«Si se abre Husein, Bandung Tourism se moverá nuevamente. Y el impacto no es solo para Bandung, sino también para Java Occidental», dijo nuevamente.

Agregó que la reactivación del aeropuerto también podría reducir la carga financiera transmitida por el Gobierno Provincial de Java Occidental (Gobierno Provincial de Java Occidental) debido a la operación del aeropuerto de Kertajati en Majalengka.

Según él, en este momento el Gobierno Provincial de Java Occidental debe soportar las pérdidas de más de Rp60 mil millones por año para mantener las operaciones del aeropuerto de Kertajati, mientras que los resultados obtenidos no son comparables a los costos incurridos.

«Realmente aprecio los esfuerzos del gobernador que desde febrero se ha discutido seriamente con nosotros. Pero parece que la situación ha comenzado a estar atrapada», dijo. (Hormiga)