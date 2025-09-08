Walker’s Rising Star Foundation honra a Gen Z Creatives en Telluride

Durante la Gala de la Fundación Walker Stars de este año en el Telluride Film Festival, los estudiantes de todo Colorado tuvieron la oportunidad única de actuar en el escenario para competir por varias becas. El evento, presentado por Variedadestá listo para proporcionar a la próxima generación de artistas y creativos apoyo financiero y tutorías a lo largo de sus crecientes carreras.

«Como artista de grabación y graduado de teatro de UCLA, he navegado al panorama de las artes a menudo involuntario, lidiando con tanto rechazo y momentos de autopción que probó mi resolución», dijo Kimberly Cole, una artista de grabación y primer receptor del Premio Inaugural Hero. «Ser parte de las estrellas en ascenso de Walker es mi sincero compromiso de retribuir, a fomentar un espacio donde los artistas jóvenes sienten no solo vistos sino realmente apreciados. Las artes fueron mi santuario, un lugar donde encontré mi voz cuando el mundo parecía silenciarlo. Mentear estos talentos jóvenes para mí; se trata de proporcionar el estímulo y las oportunidades para mi propio viaje. perseguir sus sueños con una confianza inquebrantable y asegurarse de que sepan que son valorados y pertenecen ”.

El Dr. Jeff Walker reveló cómo el origen de la fundación comenzó a ayudar a apoyar a los estudiantes que necesitan apoyo en las artes. «[The program] Comenzó hace más de 20 años en San Petersburgo, Florida [with] Juniors y personas mayores en la escuela secundaria «, dijo Walker en el escenario de la Gala.» Pasan por varios procesos de audición y luego terminan en el gran escenario en el centro y organizan un espectáculo donde cantan, bailan, teatrán, instrumentos musicales, artes visuales para obtener becas de $ 1,000 a $ 10,000 «.

«Me encantan las estrellas en ascenso de Walker porque les da a los jóvenes la oportunidad de ser vistos y celebrados por lo que son», agregó Alena Walker. Ver a estos estudiantes subir al escenario y verter todo su corazón en su arte es poderoso: inspira a sus compañeros, sus familias y toda la comunidad. Las becas que proporcionamos no solo alivian la carga de la educación; Abren puertas con las que los estudiantes han soñado y les dan el coraje de seguir caminos que pueden haber considerado apartar a un lado. En esencia, Walker’s Rising Stars se trata de invertir en la próxima generación, asegurando que saben que sus voces importan y vale la pena perseguir sus sueños. Apoyar este programa significa creer en el futuro de nuestros hijos y el papel fundamental que juegan las artes en la conexión y la creatividad inspiradora «.

Como el evento brinda la oportunidad de que los estudiantes muestren su trabajo, el evento espera inspirar a la próxima generación a continuar creando arte visual en la industria. «El [Foundation] es una organización benéfica que está tratando de ser diferente de simplemente darle a un niño una beca «, dijo el Dr. Jeff Walker.» En cada programa [offered]El 5% irá por las becas y el evento. La mejor visión es la universidad gratuita para las artes. Ese es el objetivo final «.

Agregó: «Fundé las estrellas en ascenso de Walker porque creo que la educación y las artes son esenciales para generar confianza, nutrir el talento y mantener a los» humanos en las humanidades «. Demasiados jóvenes dotados nunca persiguen sus sueños debido a las barreras financieras o la falta de reconocimiento.