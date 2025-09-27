Waketum pidió a los cuadros de PPP que se resistieran a sí mismos y mantuvieran la actitud cuando el Congreso X

Sábado 27 de septiembre de 2025 – 19:36 Wib
Yakarta, Viva – Vicepresidente del DPP PPP Rusli Effendi solicitó que los participantes de Muktamirin se mantengan y se comporten de acuerdo con las enseñanzas del Islam en la implementación de Muktamar INCÓGNITA.
«Las diferencias de opinión deben estar en la elección del presidente general. Sin embargo, la diferencia es que hay quienes priorizan la cortesía y algunos no.
Dijo que el PPP, que de hecho el Partido Islámico, no debería pelear y una conmoción.
«Si quieres hacer un escándalo y solo buscar sensación, cómo simpatizar con la gente», dijo.
Por otro lado, era reacio a traer PPP a conflicto Como el momento de Rommy y Djan Farid, que se dividieron en dos campos.
«Creo que el conflicto solo nos hace aún más lejos con la comunidad y es una cosa que hace que PPP sea en este momento. Ojalá no se repita», concluyó.
