Waketum Mui dijo que la cultura de los edificios de Santri ngecor en el pesantren había sido mucho tiempo

Sidoarjo, Viva – La tragedia del colapso del Al Khoziny Islamic Boarding (Ponpes) en Sidoarjo, Java Oriental, deja una profunda tristeza. Hasta 13 Santri Declarado muerto y más de 100 personas se volvieron víctimas, tanto heridas como aún en el proceso de evacuación.

Pero detrás de este dolor, el centro de atención público también conduce a la tradición de la construcción de la construcción en el entorno Pesantren. Vicepresidente del Consejo de Ulema indonesio (Mui), Kh Marsudi Syuhud, reveló que la cultura de los estudiantes para construir edificios en el pesantreno siempre había sido común.

«Soy un pesantren, de un antiguo salaf pesantren. El que se despertó KombongaSi ahora es un dormitorio o un dormitorio Santri. Si desde mi día solía ser el Pesantren, el que se despertó fue un Santri «, dijo Marsudi cuando estuvo presente en el programa TVONE, citado el sábado 4 de octubre de 2025.

«Eso fue de la antigüedad. Incluso cuando queremos hacer los ladrillos, los ladrillos para despertar, sí, somos Roan. Roan es un servicio comunitario. El trabajo de servicio comunitario es que hacemos su propia frente, quemamos y luego construimos», continuó.

Vicepresidente del Consejo Indonesio de Ulema (MUI), KH Marsudi Syuhud

El Mui Waketum también dijo que en el pasado, el dormitorio de Santri o Kombongan generalmente era construido por los propios estudiantes basados ​​en grupos de la región.

«Por ejemplo, así, Santri de Cilacap, hay 50 o 100 personas, luego construirá el dormitorio de Kombongan, llamado Santri Cilacap. Santri de Kebumen, de Purwokerto, o desde el cual la ciudad, más tarde hacerlo usted mismo, haz tu propia combinación», explicó.

Este hábito incluso se realiza desde que fabricaba materiales. Los estudiantes hacen ladrillos, lo queman, para compilarlos en paredes con la supervisión de personas que se consideran capaces en el campo de la construcción.

«Para la energía, sí, generalmente la energía de los estudiantes. Desde mi día, el pesantreno, haga los pantalones, después de que esté terminado, luego instalamos la frente al ser monitoreados por personas que se consideran capaces y capaces en el contexto de la construcción», dijo Kh Marsudi.

La importancia de involucrar a los miembros Construcción

Aun así, KH Marsudi enfatizó que en la construcción del pesantreno aún debe involucrar a expertos en construcción para que el riesgo pueda minimizarse.

«Al construir, consulte con la gente de los expertos es seguro. Porque cuando ya tenemos planes de construir, sí, pregunte a los expertos», dijo.