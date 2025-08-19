Wahyu Widada se convirtió oficialmente en Irwasum, luego de una lista de otros generales policiales que fueron nombrados por el jefe de la policía nacional hoy

Yakarta, Viva – Jefe de la policía nacional El general de la policía Listyo Sigit Prabowo instaló al Comisionado de Policía General Wahyu Widada como inspector de la Policía Nacional (Irwasum) en una ceremonia en Rupatama, sede de la policía, martes 19 de agosto de 2025.

Wahyu reemplazó a Komjen Dedi Praseteto, quien ahora se desempeña como subdirector de policía. La Jefe de la Oficina de Información Pública de la División de Relaciones Públicas de la Policía, el general de brigada Trunoyudo Wisnu Andiko, confirmó la agenda.

«Justificando la ceremonia de la ceremonia de inauguración de Irwasum Polri», dijo cuando se confirmó.

Karopenmas Polri División de Relaciones Públicas General General Trunoyudo Wisnu Andiko (derecha)

No solo eso, el jefe de policía nacional también inauguró al inspector general de policía Adi Deriyan Jayamarta como jefe de policía regional de West Sulawesi (Sulbar), y dirigió la entrega de posiciones (Sertijab) varios funcionarios importantes de la sede de la Policía Nacional y el Jefe de la Policía Regional.

Para tener en cuenta, Wahyu Widada anteriormente se desempeñó como jefe de la Agencia de Investigación Penal de la Policía Nacional antes de ser transferido a Irwasum. La decisión fue contenida en el Jefe de la Carta de Telegrama de la Policía Número de ST/1764/VIII/KEP./2025 firmado Inspector General Anwar el 5 de agosto de 2025.

Además de inaugurar Wahyu, el jefe de la policía nacional también llevó a cabo una mutación masiva de los siete Kapolda. La siguiente lista:

1. Metro Jaya Jefe de Policía Inspector General de Policía (Irjen) Asep Edi Suheri. Reemplazó al inspector general de Chararioto, quien estaba alineado para convertirse en el Kabaharm de la Policía Nacional;

2. Jefe de Policía Regional de West Sulawesi (Sulbar) Inspector General Adi Deriyan Jayamarta. Reemplazó al inspector general Adang Ginanjar, a quien se conmovió como la Policía Regional de Pati Sulbar en la jubilación;

3. North Kalimantan Jefe de Brigada General Djati Wiyoto Tentanghy. Reemplazó al inspector general Hary Sudwijanto, quien fue conmovido como la Policía Regional de Pati Kaltara en la jubilación;

4. Gorontalo Jefe de Policía Regional Inspector General Widodo. Reemplazó al inspector general Eko Wahyu Praseteto, quien se conmovió como almidón de la Policía Regional de Gorontalo en la jubilación;

5. Maluku Jefe de Policía Regional Inspector General Dadang Hartanto. Reemplazó al inspector general Eddy Sumitro Tambunan, quien fue transferido como Maluku Polda Pati en el contexto de retirarse;

6. Banten Police Chief Brigadier General Hengki. Reemplazó al inspector general Suyudi Ario Seto, quien fue transferido como un Pati Bareskrim Polri en preparación para la tarea fuera de la estructura policial;

7. ACEH Jefe de Policía Regional General de Brigada Marzuki Ali Basyah. Reemplazó al inspector general Achmad Kartiko, quien fue transferido como Pati Bareskrim Polri en preparación para la tarea fuera de la estructura policial.