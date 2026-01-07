Wagner Moura y Amy Madigan comparten preocupaciones sobre el acuerdo entre Warner Bros. y Netflix en NYFCC

Rose Byrne, Benicio del Toro, Paul Thomas Anderson, Wagner Moura, Amy Madigan y Josh Safdie estuvieron entre los ganadores que se reunieron el martes por la noche en Tao Downtown en la ciudad de Nueva York para la 91ª edición anual. Círculo de críticos de cine de Nueva York Premios.

Byrne recibió el NYFCC Premio a la mejor actriz por su actuación en “Si tuviera piernas, te patearía”. Durante su discurso de aceptación, abordó los desafíos de centrar personajes femeninos complejos en el cine.

«Sigue siendo un riesgo poner a un personaje femenino comprometedor y desafiante al frente y al centro de una película», dijo en el escenario. «Y les pido a ustedes, la audiencia, que la tengan en cuenta. ‘Legs’ los obliga a no ignorar a esta mujer, esta madre, esposa y terapeuta que está tomando algunas decisiones cuestionables para evitar otras verdaderamente horribles».

Continuó agradeciendo a la directora Mary Bronstein y a los productores de la película por, como ella dijo, «acordar elegir a la chica de ‘Bridesmaids'».

Rose Byrne en la 91a edición anual de los premios NYFCC Dave Allocca/Starpix

Más temprano en la alfombra roja, Byrne habló con Variedad sobre Paul Feig, quien la dirigió en “Bridesmaids” y recientemente tuvo éxito con el thriller “The Housemaid”, protagonizado por Amanda Seyfried y Sydney Sweeney. La película ha recaudado la impresionante cifra de 75,7 millones de dólares en Norteamérica y 133 millones de dólares en todo el mundo hasta la fecha, y recientemente recibió luz verde para una secuela.

«No puedo esperar a verlo. Por supuesto, estoy atrasado», dijo Byrne sobre «The Housemaid». «Estoy tratando de verlo todo, pero Paul es el hombre más grande, más dulce y más querido del mundo, y sabe cómo dirigir a las mujeres. Simplemente lo hace. Ama muchísimo a las mujeres».

Cuando se le preguntó acerca de reunirse con Feig para la secuela de “Housemaid”, Byrne respondió: “¡Esperaré la llamada! [Paul] Sé que te acercaste”.

Otra película notable de 2025, “KPop Demon Hunters”, también está generando anticipación por una secuela. Los directores Maggie Kang y Chris Appelhans, junto con la productora Michelle Wong, asistieron a la ceremonia de la NYFCC para aceptar el premio a la mejor película animada.

Aunque los medios informaron que Netflix y Sony han cerrado un acuerdo para una continuación, con planes de lanzar la secuela en 2029El productor Wong dijo: “No sé si eso realmente está confirmado todavía”.

Y añadió: «Estamos inmersos en la temporada de premios y estamos tratando de concentrarnos en eso. Entonces, una vez que termine y tengamos algo de tiempo, ¿posiblemente? Pero tiene que haber una razón para llegar al número 2, y aún no lo hemos descubierto».

Chris Appelhans, izquierda, Maggie Kang, Ken Jeong y Michelle Wong en los premios NYFCC. Dave Allocca/Starpix

En el horizonte, la industria puede ver cambios significativos, particularmente si Netflix sigue adelante con la adquisición de Warner Bros.

Kleber Mendonca Filho, director de “El agente secreto” y ganador del premio a la mejor película en lengua extranjera, dijo Variedad Considera que tal fusión sería “una muy mala idea” y que “deberíamos respetar el teatro”.

«Es demasiado poder concentrado en un solo lugar», dijo Filho. «No tengo nada en contra del streaming. De hecho, creo que es una tecnología asombrosa. De hecho, estoy deseando que llegue el día en que ‘El agente secreto’ llegue a las pantallas, pero sólo espero con ansias que llegue porque sé que hará todo lo posible teatralmente en Brasil, Estados Unidos y Francia, y haré películas para salas de cine. Sólo puedo pensar en términos de hacer una película para salas de cine. Y una vez que la película esté terminada después de tres, cuatro o cinco meses, estaré muy feliz de promocionar el segunda vida de esa película en streaming”.

Madigan, quien tuvo un gran año como la tía Gladys en “Weapons” de Zach Cregger, expresó preocupaciones similares sobre la posible venta de Warner Bros. a Netflix.

“Me preocupa Netflix, y sé que tienen mucho dinero, pero sé que siempre nos referimos no como película o cine, sino como contenido. Y están muy preocupados por que todo el mundo mire así las cosas”, dijo. Variedad. «Si esto se concreta o no, no lo sé, pero eso me pone nervioso».

Y continuó: «Pase lo que pase, mucha gente va a perder su empleo y nuestra industria se encuentra en una situación difícil en este momento. Eso también me pone nerviosa».

La estrella de “El agente secreto”, Moura, que ganó el premio al mejor actor de la NYFCC, dijo que espera que el acuerdo no afecte los estrenos en cines, y señaló que ver una película en el cine versus ver una película en casa es una “experiencia completamente diferente”.

“Ambas experiencias son buenas, pero una no puede borrar a la otra, ¿verdad?” Dijo Moura. «Ir al teatro con otras personas es una experiencia que tenemos que seguir viviendo. Es muy mágica y muy importante».

Vea los ganadores completos del Premio NYFCC 2025 aquí.

Paul Thomas Anderson y Benicio del Toro en la 91a edición anual de los premios NYFCC Marion Curtis / StarPix para NYFCCA

Josh Safdie, Isaac Mizrahi y Ronald Bronstein en la 91ª edición de los premios anuales NYFCC Dave Allocca/Starpix

Chase Infiniti y Amy Madigan Dave Allocca/Starpix

Ben Stiller se presenta en la 91ª edición de los premios anuales del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York Marion Curtis / StarPix para NYFCCA

Lupita Nyong’o y Wagner Moura Dave Allocca/Starpix

Ethan Hawke, Wagner Moura, Rose Bryne y Bobby Cannavale asisten a la 91ª edición anual de los Premios del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York Marion Curtis / StarPix para NYFCCA