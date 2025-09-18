Wagner Moura para producir y aparecer en ‘The Outsider’ de Sandra Delgado

Compañía de producción brasileña de renombre Maria Farinha filmes anunció el desarrollo de Sandra DelgadoEl debut de la ficción de la ficción «The Outsider», Ejecutivo producido por el ganador del Mejor Actor de Cannes Wagner Moura. La estrella del «Agente Secreto» también aparecerá en un papel menor en la película sobre la vida de Claudia Andujar, el artista y activista brasileño nacido y naturalizado de Brasil.

«The Outsider» trazará la vida de Andujar desde sobrevivir al Holocausto hasta su notable trabajo como fotógrafo cuya práctica se usa como herramienta para el activismo con un enfoque en los derechos humanos y la sostenibilidad. El trabajo de Andujar se ha centrado en gran medida en las poblaciones históricamente marginadas en Brasil y ha contribuido a la demarcación de tierras indígenas y campañas de vacunación en la región de Amazonas del país. Su trabajo es parte de las colecciones permanentes del Museo de Arte Moderno de Nueva York y Tate en el Reino Unido, además de tener una galería dedicada en el prestigioso Museo de la Habitana de Brasil.

Delgado, quien está detrás de proyectos como «Maria: The Outlaw Legend» de Disney, también es un fotógrafo establecido que ha dedicado más de dos décadas a estudiar a Andujar. El director está desarrollando «The Outsider» junto con dos consultores clave: Carlo Zacquini, un misionero católico italiano y amigo cercano de Andujar, que se asoció con ella en campañas denunciando la violencia contra el pueblo yanomami en la Amazonía; y Ana Maria Machado, una reconocida antropóloga brasileña cuya investigación ha sido vital para conectar la cultura y el lenguaje indígenas yanomami al trabajo de Delgado. A pesar de ser ampliamente conocido como documentalista, Delgado hará de «The Outsider» su debut en la función de ficción.

Hablando sobre su inspiración para el proyecto, Delgado dijo que lo que la llevó a trabajar en la película fue un «afecto» para Andujar y «una profunda admiración por su trabajo». «Mi esperanza es que esta película introduzca al público el viaje de la vida, el arte y el activismo de Claudia Andujar, al tiempo que ofrece una lente crítica sobre las devastadoras consecuencias del desarrollo depredador en Brasil», agregó.

Sandra Delgado y Claudia Andujar, cortesía de Sandra Delgado

Moura es, por supuesto, uno de los grandes temas de conversación a medida que se acerca la temporada de premios. El ganador del codiciado premio al mejor actor de este año en Cannes por su sorprendente actuación principal en Kleber Mendonça Filho «El agente secreto» – que recientemente ha sido seleccionado como la entrada de Brasil para el Oscar de la característica internacional – Moura hizo olas por primera vez en la escena internacional a través de su interpretación de Pablo Escobar en la exitosa serie de Netflix «Narcos». Ese papel le valió una nominación al Globo de Oro y aumentó una carrera que llegó a incluir partes en proyectos importantes como el thriller A24 de Alex Garland «Civil War» y la serie de Apple TV+ «Dope Thief».

El actor ha sido elogiado durante mucho tiempo como una de las grandes estrellas de Brasil, después de haber construido una exitosa carrera en televisión y cine, incluidos papeles emblemáticos en películas como «Elite Squad» y «Carandiru». Moura hizo su debut como director con «Marighella» de 2019, sobre un líder de la resistencia armada contra la dictadura militar de Brasil en la década de 1970.

Al comentar sobre el guión de «The Outsider», Moura dijo que está «diseñado con un cuidado raro, el resultado de décadas de investigación sobre la trayectoria del trabajo de la vida de Claudia Andujar y cómo su arte contribuyó a la demarcación de tierras indígenas».

«El cine que une una figura poderosa con una lucha apremiante es el tipo de cine que me mueve más profundamente», continuó. «Esta es una historia urgente que todavía es trágicamente relevante hoy. Es una película que no puedo esperar para ver, y estoy encantada de que Maria Farinha Filmes se una como socio productor, comprometida con los problemas éticos y de identidad en el corazón del proyecto, y dedicada a traer a las historias públicas que inspiran un cambio social y político».

Equipo de Maria Farinha Filmes, cortesía de las películas de Maria Farinha

Estela Renner, directora creativa de Maria Farinha Filmes, dijo que el equipo estaba «más impresionado por cómo las palabras de Sandra Delgado se hacen eco de la calidad trascendente de la fotografía de Claudia, un cuerpo de trabajo que revela nuevas dimensiones a través de sus partículas de plata».

«La escritura de Sandra ilumina a un personaje que parecía demasiado vasto para estar contenido en la página», agregó. «Su narración es intrépida y, sobre todo, escribe con un encantador encantamiento para Claudia».

Maria Farinha Filmes es una compañía líder de entretenimiento en América Latina con un enfoque en historias que promueven un cambio significativo. Responsable de más de 50 producciones durante 17 años, la etiqueta con sede en Brasil está detrás de proyectos como «Aruanas» de Globo y la franquicia documental «El comienzo de la vida», lanzado a nivel mundial en Netflix.

En 2024, Maria Farinha Filmes expandió el lanzamiento global de MFF & Co, un estudio de entretenimiento global con sede en Los Ángeles, además de adquirir una participación en Violet Films, con sede en Londres, la cuatro veces compañía de producción nominada al Premio de la Academia fundada por la cineasta ganadora del Oscar Joanna Natasegara.