Wagner Moura gana el Globo de Oro al mejor actor de drama

La estrella de “El agente secreto”, Wagner Moura, ganó el Globo de Oro al mejor actor de drama en la ceremonia de premiación repleta de estrellas del domingo por la noche, haciendo historia como el primer actor brasileño en ganar en esta categoría.

Moura estuvo nominado junto a Joel Edgerton (“Train Dreams”), Oscar Isaac (“Frankenstein”), Dwayne Johnson (“The Smashing Machine”), Michael B. Jordan (“Sinners”) y Jeremy Allen White (“Springsteen: Deliver Me From Nowhere”). Anteriormente había sido nominado a mejor actor en una serie de televisión dramática por su trabajo en “Narcos”.

<br />

El Globos de Orocelebrada en el Beverly Hilton de Los Ángeles, fue conducida por la comediante Nikki Glaser, quien regresó como maestra de ceremonias por segundo año consecutivo. Variedad La empresa matriz PMC es propietaria del productor de los Globos de Oro, Dick Clark Prods. en una empresa conjunta con Eldridge. Además de la nominación de Moura, “El agente secreto” está nominada a mejor película dramática, primera producción brasileña reconocida en la categoría, y mejor película en lengua extranjera.

En “El agente secreto”, ambientada en el Brasil de 1977 bajo un gobierno militar, Moura interpreta a un experto en tecnología y disidente político, que intenta huir de la persecución y resistir un régimen autoritario engañoso.

El thriller político, del cineasta Kleber Mendonça Filho, debutó con gran éxito en el Festival de Cine de Cannes, convirtiéndose en el título más premiado del año en el festival: Moura ganó el premio al mejor actor; Mendonça Filho fue nombrado mejor director; y la película ganó tanto el premio Art House Cinema como el premio FIPRESCI a la mejor película.

Moura ha sido nominado a una gran cantidad de premios por el papel, incluidos los Gotham Awards, los Satellite Awards y los Critics Choice Awards, entre otras nominaciones de gremios y grupos de críticos.