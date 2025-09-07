Wagner Moura en ‘The Secret Agent’ y Breaking Latino Stereotypes

Wagner Moura no es ajeno a los roles intensos, pero su última actuación en Kleber Mendonça Filho «El agente secreto«Puede ser el que define su carrera, al menos para el público de EE. UU.

El actor brasileño, conocido por el público estadounidense de «Narcos» de Netflix, ganó el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes por su interpretación de Marcelo, un experto en tecnología barrido en la agitación política de la dictadura de Brasil de Brasil en 1977. Desde entonces, el cine en el Circuito de Cine de Brasil, y el Festival de Cine de Brasil, y el Festival de la Festival de la Condición, y el Festival de la Festival de la Festival de la Condición, y el Festival de la Festival de la Condición, y el Festival de la Festival Tele Buily, y ahora Lanzando Festival, y ahora Lanzando Festival, y ahora se inició el Festival, y se inició más. para el mejor actor.

Establecido durante el carnaval de Recife, el thriller político histórico sigue a Marcelo mientras intenta huir de la persecución mientras se vuelve a conectar con su hijo separado. Para Moura, el papel fue tanto un regreso a casa como un cálculo.

«Fue liberador hacer algo en portugués nuevamente», dice Moura Variedad. «La última vez que actué en mi idioma fue hace más de una década. Regresar a mi casa, Recife, trabajar con Kleber, fue como volver a las raíces de por qué me convertí en actor».

La conexión de Moura y Mendonça Filho se remonta a casi dos décadas, cuando el actor se encontró por primera vez con los pantalones cortos del director y, más tarde, su avance «sonidos vecinos». Moura recuerda haberlo conocido en Cannes en 2005, cuando Mendonça Filho seguía siendo una crítica.

«Él es mi alma gemela cinematográfica», comparte Moura. «Es profundamente político, pero también profundamente brasileño. Puede tomar influencias de las películas estadounidenses de la década de 1970, las lentes, la estructura, y hacer que sea algo que pertenece solo a Brasil. Eso es raro».

Esa fusión creativa valió la pena en Cannes. «The Secret Agent» fue uno de los títulos más famosos del festival, el mejor director ganador, el Premio Fipresci y el Premio Art House Cinema, junto con el honor de actuación de Moura. Neon lo recogería, y ahora está obteniendo una campaña de Oscar en la cancha completa, buscando noms para largometrajes internacionales e incluso, mejor imagen.

Aunque Marcelo es el personaje central, el corazón emocional de la película se encuentra en su fracturada relación con su hijo Fernando. Moura admite que se acercó a los roles en las etapas, primero habita por completo a Marcelo antes de considerar a Fernando.

«Quería que la gente sintiera que estaban viendo a dos personas diferentes», dice. «Para mí, se trataba de imaginar lo que significaba para un niño crecer sin conocer a su padre. Tengo tres hijos yo mismo. Mi padre falleció. Ese tema de padre e hijo, eso es lo que más me mueve como actor».

Compara la intensidad emocional con interpretar a Hamlet en sus 30 años. «Esa fue la mayor experiencia de actuación de mi vida. Y esta película tocó la misma parte de mí».

Si la actuación de Moura en «The Secret Agent» se traduce en una nominación al Oscar, marcaría un hito histórico. En casi un siglo de los Premios de la Academia, solo cinco hombres latinos han sido nominados al mejor actor, incluidos José Ferrer, Anthony Quinn, Edward James Olmos, Demián Bichir y Colman Domingo. Moura no solo se uniría a sus filas como sexto, sino que también sería el primer brasileño reconocido en la categoría, que se produjo un año después de que Fernanda Torres de «Estoy aquí» aquí «se convirtió en la segunda en la mejor actriz, siguiendo a su madre Fernanda Montenegro 30 años antes. «I’m Still aquí» también obtuvo una nominación a la Mejor Película sorpresa (y ganada), y pasó a ganar un largometraje internacional, el primero para el país de Brasil.

Desde «Narcos», Moura ha sido selectivo sobre sus roles en los Estados Unidos. «¿Te imaginas la cantidad de ofertas que tengo para jugar traficantes de drogas después de eso?» Él dice, sacudiendo la cabeza. «Sentí una responsabilidad como actor latino de no reforzar los estereotipos. Quiero los mismos tipos de roles que se ofrecería a cualquier actor estadounidense blanco. Esa es la verdadera pelea».

Recuerda que constantemente presionó para que sus personajes sean brasileños en lugar de genéricamente «latinos». «Es extraño: la gente rara vez piensa en los brasileños cuando dicen latino. Pero insisto en ello. ¿Por qué no brasileño?»

Más allá de la actuación, Moura está pasando detrás de la cámara nuevamente. Su característica de 2017 «Marighella» abordó la dictadura de frente. El siguiente es «Anoche en la langosta», una adaptación en inglés de la novela de Stewart O’Nan, producida por Peter Saraf («Little Miss Sunshine»). La película, que describe como una «película navideña anticapitalista», protagonizará a Elisabeth Moss, Brian Tyree Henry y Sofia Carson. Ubicada en una franquicia de langosta roja a punto de cerrar durante una tormenta de nieve una semana antes de Navidad, la historia combina las tradiciones navideñas estadounidenses con el realismo europeo.

«Se trata de empatía y generosidad. No hay magia de Santa Claus. La magia proviene de la gente», dice Moura.

Los temas de «el agente secreto» – memoria, verdad y resiliencia – resuenan más allá de Brasil. Moura ve ecos entre las recientes luchas de su país y los propios desafíos democráticos de los Estados Unidos.

«Los brasileños saben qué es la dictadura. Los estadounidenses no», dice sin rodeos. «Es por eso que fuimos eficientes en defender la democracia cuando nuestras instituciones fueron atacadas. Aquí en los Estados Unidos, la gente a veces da por sentado la democracia. Eso me asusta».

Se preocupa por la verdad en sí misma maleable. «Los hechos ya no existen. Solo hay versiones, narraciones. Eso es peligroso».

Con la apertura de «The Secret Agent» en Brasil este noviembre a través de Vitrine Filmes, Moura se encuentra en una nueva encrucijada en su carrera internacional. Aún así, él permanece castigado. «Se trata de apegarse a tus valores en tiempos difíciles», comparte. «De eso se trata esta película. De eso quiero que mis hijos recuerden».